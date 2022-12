La Bretagne en force au salon Nautic de Paris

Le salon Nautic de Paris ouvre ce samedi et dure huit jours. Plus de 800 exposants et beaucoup de Bretons, beaucoup aussi de contrats à négocier sous le signe de l'innovation.

Salon nautic © Maxppp - David Ademas 170.000 visiteurs sont espérés au Salon Nautic de Paris qui débute ce samedi à Paris, porte de Versailles, par les organisateurs. Le salon va durer huit jours, avec plus de 700 exposants sur 100.000m². Outre les bateaux à voir (650), "le Nautic, c'est environ 5.000 professionnels qui exposent, qui se retrouvent, et c'est une place de marché : il pèse pour 25% du chiffre d'affaire domestique de la filière nautique française", relève Fabien. ⓘ Publicité Contrats et innovation Et c'est un sacré enjeu pour les entreprises de la région : "La Bretagne est la région la mieux exposée après l'Île-de-France avec 16 % du niveau d'exposition. On la retrouve aussi en pôle position sur le concours innovation nautique". Parmi les pistes, les nouveaux modes de propulsion : électrique, hydrogène, solaire, mais aussi l'écoconception. Et parmi les derniers gros projets : "On est la première filière au monde à avoir établi une filière de déconstruction des bateaux de plaisance. " Le 60e Salon Nautic à Paris a lieu du 03 au 10 décembre.