La Bretagne en force sur les Champs-Élysées pour le défilé du 14 juillet

Comme d'habitude, ils sont nombreux venus de Bretagne à défiler sur les Champs-Élysées le 14 juillet. Un peu plus de 900 (916) selon notre décompte, issus d'une dizaine d'écoles et de 3 bases aéronavales.

Des hommes...

Les plus nombreux seront les élèves de Saint-Cyr. Quand on additionne les effectifs des trois écoles de Coëtiquidan , quasiment 500 élèves venus de Guer sont sur les Champs cette année. Et une semaine avant le Triomphe.

Les Brestois ne sont pas en reste, entre le Lycée Naval , l’ École des Mousses , l’ École de Maistrance et les élèves ingénieurs de l’ ENSTA (École Nationale Supérieure de Techniques Avancées), ça fait près de 200 jeunes venus de Brest.

De l’autre côté de la rade, on envoie aussi du monde à Paris, avec près d’une centaine d’élèves de l’ École Navale de Lanvéoc )-Poulmic (93).

Autre école bretonne très représentée, celle des Fusiliers Marins de Lanester qui seront 77 à passer de la rive gauche du Scorff à la rive droite de la Seine.

Ils sont tout autant de militaires (75), partis de la BAN (Base d'Aéronautique Navale) de Landivisiau pour représenter le "porte-avions de granit" comme certains appellent la BAN, qui n’envoie pas que des hommes à Paris.

Deux hélicoptères venus de Bretagne vont survoler le défilé parisien du 14 juillet - Gendarmerie Nationale

... et des appareils

Outre ces 900 militaires, une quinzaine d’appareils venus aussi de Bretagne vont survoler les Champs-Élysées. 8 Rafale Marine des Flottilles 11F et 17F de Landivisiau, ainsi que 5 avions de la BAN de Lann Bihoué, deux Atlantique 2, un Falcon 50M, un Falcon 10M et un E-2C Hawkeye.

Par ailleurs, deux hélicoptères venus de Bretagne vont aussi traverser le ciel parisien, un Dauphin de la Flottille de Lanvéoc et un EC 135 de la section aérienne de gendarmerie (SAG) de Rennes.

Des policiers bretons participent aussi au défilé du 14 juillet à Paris, notamment quatre motards de la Police Nationale, de Brest, Saint-Malo, Rennes et Lorient. C’est d’ailleurs le Capitaine malouin Benoit Gallais, qui ouvre cette année, le détachement motocycliste.