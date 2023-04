La Bretagne, parmi les trois régions les plus plébiscités pour les vacances de Pâques

Avec ce lundi de Pâques, c'est le premier grand week-end touristique en Bretagne ! C’est aussi la première semaine des vacances pour la zone A, la saison touristique commence à se lancer sérieusement, comme l'explique Pierre Bouton le directeur de la Fédération des Offices de Tourisme de Bretagne. Il était l'invité de France Bleu Armorique, ce lundi 10 avril.

France Bleu Armorique : comment se présentent les vacances de Pâques en Bretagne?

Pierre Bouton : plutôt bonnes, la météo est plutôt favorable et les intentions de départ pour notre région sont plutôt positives. D'après une étude qui a été réalisée par OpinionWay et Atout France avec notre fédération nationale, 49 % des Français désirent partir à Pâques et la région Bretagne fait partie des trois régions les plus plébiscité cette année. En tout cas, pour les intentions de départs en France.

Vous n'avez pas peur que les mouvements sociaux en ce moment, avec parfois de la violence dans certains centres-villes, freinent le tourisme ?

Forcément, ça a un impact. Globalement, ça touche tout le monde, et on l'a vu notamment pour le tourisme d'affaires ces dernières semaines, on a eu pas mal d'annulations ou de reports d'événements suite aux mouvements sociaux. Mais on a aussi forcément le pouvoir d'achat qui a un impact sur les intentions de départ. L'inflation est là et notamment l'accès au carburant. Cela a des conséquences puisque la voiture reste aujourd'hui le moyen de transport le plus plébiscité pour se rendre en vacances.

Quels sont les touristes qui viennent en Bretagne en ce week-end de Pâques et durant les ponts du printemps ?

On va retrouver une bonne partie des personnes qui vivent à deux heures, deux heures et demie de route. Par rapport à la région de Bretagne, on a forcément du tourisme. Je pense à pas mal de Rennais ou Nantais qui vont se retrouver sur nos côtes. Le littoral est aujourd'hui l'attractivité numéro un. Et en trois ans, on retrouve le côté plutôt urbain. Mais je pense qu'aujourd'hui, les Français ont besoin de se ressourcer, et de se retrouver au bord de l'eau pour reprendre de l'énergie.