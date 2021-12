La Bretagne toujours championne du tri des déchets, malgré le confinement

Pour la cinquième année consécutive, la Bretagne reste la région de France avec les meilleurs chiffres de tri des déchets en 2020, selon les chiffres de l'entreprise de recyclage Citéo. Et ce malgré les effets de la crise sanitaire.

La Bretagne reste la grande championne du tri des déchets en 2020, indique l'entreprise privée de recyclage Citéo. Pour la cinquième année consécutive, la région est celle de France à présenter les meilleurs chiffres avec 103 kg de déchets ménagers triés par habitant en 2020. La moyenne nationale est de 69,8 kg.

Une bonne performance due aux habitudes de tri ancrées chez les Bretons, selon Frédéric Quintart, directeur régional de Citéo. "C'est la conséquence d'un engagement à la fois environnemental et un engagement sociétal des Bretons, quelque part ils ont ça en eux."

Des consignes simplifiées

Pour autant on note une légère baisse de la quantité de déchets triés dans le Finistère (-0,81% par rapport à 2019). Une baisse que Frédéric Quintart explique par le contexte particulier de la crise sanitaire. "Par exemple la distribution de tracts publicitaires dans les boîtes aux lettres a été complètement arrêtée, mécaniquement il y avait moins de choses à trier." Pour autant, "on peut pas imaginer que dans les années à venir, on va avoir de nouveau une belle envolée", estime le directeur régional de Citéo.

D'autant qu'en 2020, les consignes de tri ont été simplifiées pour 530 000 habitants du nord Finistère. "Quand vous êtes devant votre bac de tri, vous n'avez plus à réfléchir. Quand vous avez un emballage entre les mains, vous déposez dans le bac de tri, il n'a pas besoin d'être lavé." 77% des Bretons bénéficient déjà de ces consignes simplifiées. Une mesure qui permet de trier 3,5 kilos supplémentaires par habitant et par anselon Frédéric Quintart.

Le classement des départements bretons en 2020