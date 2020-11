La Bretagne en retard sur l'internet à très haut débit

Alors que le télétravail est censé être "une obligation" pour les salariés qui peuvent exercer leur activité à distance, la qualité de la connexion internet peut parfois être un réel obstacle. C'est particulièrement vrai en Bretagne où le déploiement de la fibre n'atteint que 33% du territoire. D'après le dernier baromètre ZoneADSL, reprenant les données de l'Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques) notre région est 12e et avant-dernière. Seule la Bourgogne-Franche-Comté fait pire (30%).

Le taux de couverture fibre par département, au deuxième trimestre 2020. - ZoneADSL

Plus inquiétant encore : le taux de couverture ne progresse que de 4% sur un an, contre 8% en moyenne en France. "Les acteurs privés fibrent en priorité les zones à forte densité de population qui sont plus rentables pour eux, explique Benjamin Gervais, le directeur de ZoneADSL. Pour les zones rurales, il faut des financements publics et ça prend plus de temps."

Vers le 100% en 2026 ?

Le syndicat mixte Mégalis Bretagne a promis cet été que la région serait fibrée à 100% d'ici 2026, ce qui suppose d'installer 150.000 lignes par an. Un objectif "qui me semble difficile à tenir, au vu du rythme de raccordement actuel. La Bretagne peut viser plus vraisemblablement 80 à 85% du territoire fibré en 2026." estime cet ingénieur spécialiste du marché des télécoms.

4G : une excellente couverture mais un faible débit

Pour l'internet mobile, à première vue la Bretagne s'en sort mieux avec 97% du territoire couvert par la 4G selon ZoneADSL. Mais le réseau est de piètre qualité, avec un débit moyen de 32 Mbit/s en téléchargement quand la moyenne nationale est de 40 Mbits/s. La Bretagne occupe la dernière place ex-aequo du classement des régions en terme de performance de la 4G.