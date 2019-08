La Bretonne Jacline Mouraud, pionnière des "gilets jaunes" invitée aux universités d'été du Medef

La traditionnelle université d'été du Medef fait sa mue cette année. Pendant deux jours, les patrons se retrouvent à l'hippodrome de Longchamp pour leurs rencontres "des entrepreneurs de France". Le Medef a choisi d'ouvrir ses portes à de nouveaux interlocuteurs. Le patronat a donc invité la pionnière des "gilets jaunes", la Morbihannaise Jacline Mouraud.

Ce jeudi 29 août, elle participe à un débat sur les inégalités de territoires. "J'ai été invité au mois de mars et j'ai tout de suite accepté car on ne peut pas pleurer dans la rue qu'on est pas entendu et refuser les invitations. Je vais porter le combat des inégalités dans notre campagne. J'ai des idées à proposer comme la création de taxis communaux dans les communes où il n'y a plus de gare ou pas de bus. Cela fait plusieurs mois que je milite aussi pour une institutionnalisation de la participation aux bénéfices dans les entreprises. Ca redonnerait du pouvoir d'achat aux salariés.

Après avoir publié une vidéo sur les réseaux sociaux au mois d'octobre 2018, Jacline Mouraud a lancé le mouvement des "gilets jaunes" avant de se mettre en retrait. Certains ont contesté sa légitimité. "Je pense que je fais partie des étincelles qui ont déclenché le mouvement. La vidéo a fédéré beaucoup de gens personne et ça personne ne pourra me l'enlever,' confie la Morbihannais. "Je suis toujours légitime a représenter le canal historique des gilets jaunes, ces personnes qui ont quitté la rue à partir du moment où les violences ont débuté."

Sur l'avenir du mouvement, Jacline Mouraud est assez pessimiste. "Si il ne s'accroche pas à une autre contestation, il est mort. Sans violence je pense qu'on aurait pu obtenir beaucoup plus," confie celle qui a profité de sa médiatisation pour fonder un parti politique baptisé "Les émergents". "C'est devenu un groupe de soutien et de réflexion car la structure du parti politique m'enfermait beaucoup trop."

A propos de son avenir en politique, Jacline Mouraud reste évasive. Elle dira au mois de septembre si elle est ou non candidate aux municipales dans sa commune de Bohal. Elle s’attèle en tout cas à l'écriture d'un livre.