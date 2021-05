A Poitiers, la brigade "détague" encore... et encore

Yohan Prieur et Christophe Giraudon sont les "détagueurs" de Poitiers. En vingt ans d'existence de la brigade, ils ont effacé des milliers de tags et autres affichages sauvages, visible dans l'espace public, "principalement dans le centre-ville". Rien que sur les deux derniers mois, ils ont retiré plus de 600 tags, alors qu'ils en enlèvent environ 2000 par an.

Un travail de nettoyage à l'infini

Le métier n'est pas de tout repos, notamment pour les oreilles. Au fil des années, tous deux constatent "une baisse de l’ouïe", malgré leur casque anti-bruit. Les agents effacent "entre 15 et 20 tags par jour". "Eux ils taguent en quelques secondes, et nous on met 30 minutes, voire une heure parfois, pour les effacer", soupire Yohan Prieur. Le message effacé, il est satisfait du travail accompli.

Mais souvent, ils recouvrent ou nettoient, "et le lendemain, les tags sont revenus". Ils se souviennent du mot doux laissé par un tagueur après leur passage : "Gratte connard, on repassera". Le travail est donc "infini". D'ailleurs, "quand je suis arrivé il y a vingt ans, on comptait le faire pour six mois à un an, se souvient Christophe Giraudon. Finalement, je suis toujours là et ça va durer encore longtemps".

Christophe Giraudon utilise une produit "bio" qui retire le tag sans abîmer le panneau. © Radio France - Léa Guedj

Parfois, il faut savoir faire preuve d'un peu d'indulgence. Ainsi, les œuvres les plus "artistiques" sont tolérées quelques jours. "Une dame nous avait demandé de ne pas ôter le tag sur sa boîte de compteur parce que c'est la tête de Coluche, raconte Christophe Giraudon, donc on l'a toujours laissé parce que ça ne fait de mal à personne et c'est très joli."

Lire la société à travers les tags

A force de "détaguer", ils commencent à reconnaître des "signatures" et des tendances. "Il y a des tags récurrents, ceux qui concernent la police, et qu'on voyait déjà il y a dix ans, détaille Yohan Prieur, comme "ACAB", "mort aux porcs" ou "mort aux vaches". Et puis actuellement, il y a _les collages féministes et des messages sur la planète_." L'agent peut aussi mesurer la popularité des ministres. Dans la rue du jardin de plantes, il tombe sur un "Darmanin sale violeur". Ailleurs, ce sera un "Blanquer démission", "un classique", ironise-t-il. La "vague" de tags qui envahi les murs de la ville correspond donc aux actualités qui traversent la société.

En quelques dizaines de minutes, Yohan Prieur a déjà retiré une bonne partie du tag avec l'hydrogommeur. © Radio France - Léa Guedj

La semaine passée, certains tags ont été recouverts de blanc de Meudon, dans l'attente du nouvel hydrogommeur qui envoie par jet un mélange d’eau ou d’air et de poussière de calcaire archifine. Une machine dans laquelle la Ville a investi "entre 30 000 et 40 000 euros", précise Benoît Texereau, le responsable du service propreté. Les interventions, autrefois payantes, ne sont plus facturées aux particuliers, mais elles coûtent tout de même environ 100 000 euros chaque année à la collectivité.