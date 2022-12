La brigade de gendarmerie de Saint-Gervais-sur-Mare rouvre au public 20 ans après sa fermeture

Environ 450 brigades de gendarmerie ont été supprimées en l'espace de 10 ans en France. Une réouverture a du sens surtout dans les zones les plus reculées où il faut parfois parcourir de nombreux kilomètres pour porter plainte ou effectuer une main courante. C'était encore le cas, l'été dernier, à Saint-Gervais-sur-Mare, à une vingtaine de kilomètres de Bédarieux dans l'Hérault. Depuis vingt ans, les habitants étaient contraints de prendre leur voiture ou les transports en communs pour effectuer un signalement. Cet éloignement était aussi un frein pour le faire déplore le maire Jean-Luc Falip.

"Désormais, les usagers ne feront plus les 40 kilomètres allers - retours nécessaire pour porter plainte"- Jean-Luc Falip

Depuis trois mois, ce n'est en effet plus le cas. Chaque mardi matin, ceux qui le souhaitent peuvent se rendre à la brigade de gendarmerie installée dans l'ancienne gare SNCF à la sortie de ce village d'un millier d'habitants. L'accueil avait été fermé au public pour des questions politiques et admiratives, mais les huit gendarmes qui la composent n'ont jamais vraiment quitté le secteur. L'effectif avait été maintenu pour assurer la sécurité du territoire.

"Cette réouverture, une fois par semaine" a du sens dixit Vincent Pardonneau, le commandant de la compagnie de gendarmerie de Béziers.

"La gendarmerie doit s'engager pour proposer un service de proximité, accessible et équitable où que ce soit sur le territoire de l'Hérault"- Vincent Pardonneau

La brigade est ouverte une fois par semaine, le mardi matin

En début d'année 2022, Emmanuel Macron annonçait son intention de créer de 200 brigades de gendarmerie, afin de rapprocher les forces de l'ordre de la population dans des territoires où l'empreinte des services publics est faible.

“J’entends les annonces gouvernementales de créer des gendarmeries sur le territoire français" dit le maire de Saint-Gervais-sur-Mare et vice-président du conseil départemental de l'Hérault.

"Je suis entièrement d’accord avec ce projet et nous, les élus, nous applaudissons des deux mains parce qu’effectivement, nos concitoyens sont aujourd'hui inquiets par l'insécurité. Faisons fonctionner ce qui existe déjà, comme c’est le cas à Saint-Gervais-sur-Mare. Après, on créée de brigades là où il y a des besoins. La ruralité, il faut la rééquilibrer avec des moyens et des services. Les gens s'installeront si nous sommes en mesure de leur offrir quelques services, et l’assurance que le régalien soit présent à travers l'éducation, la santé et la sécurité.

Neuf Français sur dix ont une très bonne opinion des gendarmes en France d'après un sondage IFOP en date décembre 2021. Et une très grande majorité d'entre eux souhaite davantage de présence en zone rurale.

"Cette proximité est essentielle. Voir du régalien dans nos territoires, c'est primordial" rajoute Pierre Mathieu, le président de la communauté de communes du Grand Orb. "C'est quelque chose que nous réclamons depuis des années. Nous ne pouvons que nous satisfaire de l'éventuelle création d'une brigade mobile". La gendarmerie de l'Hérault envisage en effet de créer une unité mobile qui sillonnerait les hauts cantons. Elle aurait pour but de créer du lien avec le public de Saint-Pons à la Salvetat jusqu'au territoire de Lodève. Ce projet est à l'étude et attend désormais le feu vert des autorités.

