La cabane des gilets jaunes de Basse-Ham reconstruite : "On ne lâche rien"

Par Cécile Soulé, France Bleu Lorraine Nord

Démantelée puis détruite par un incendie cet hiver, la cabane des gilets jaunes de Basse-Ham est en cours de reconstruction. "Plus qu'un symbole", assurent ceux qui sont mobilisés depuis déjà 5 mois et qui disent vouloir repartir de plus belle avec le printemps.