La Caf de l'Hérault aide les parents à se séparer

La Caisse d'Allocations Familiales de l'Hérault n'est pas là uniquement pour verser des allocations aux familles, elle propose aussi un soutien aux parents séparés. Régulièrement des séances gratuites d'information sont proposées pour aider les parents à traverser plus sereinement cet événement de la vie traumatisant pour eux et leurs enfants.

Une séparation amène beaucoup de questionnement et fragilise l'équilibre familial. Lors de ces séances on évoque les aspects psychologiques de la séparation, les informations juridiques sur les effets de la séparation et du divorce, l'intérêt de la médiation familiale, les services et lieux ressources sur le département.

Laure Vayre conseillère économique sociale et familiale à la Caf de l'Hérault

Il y a quelques jours une séance s'est tenue à Montpellier à la maison des adolescents. Une trentaine de personnes, surtout des mamans, sont venues écouter les conseils d'une juriste, une médiatrice et deux travailleurs sociaux.

Laurence de Castries maman de deux enfants de 2 ans et demi et 5 mois . Elle est en train de se séparer et est un peu perdue.

Une séance est proposée ce mardi à Béziers de 14 h à 16 h à la MJC Raimon Trencavel 13 A Bd Du Guesclin. Une autre séance est programmée le 6 juin à Grabels de 14h à16h au centre social Gutenberg 2 place Jean Jaurès.