Saint-Étienne, France

6500 mètres carrés, rien que pour eux. Le défi des agents de la Caisse d'allocations familiales de Saint-Étienne, lundi, c'était de ne pas se perdre dans leurs nouveaux locaux boulevard Dalgabio, dans le quartier de Châteaucreux. À leur tour, après leurs collègues du Chèque emploi service, qui ont d'ailleurs atterri juste à côté, rue de la Montat, les 300 agents de la CAF ont donc quitté l'immeuble de l'avenue Émile-Loubet. Déménagement synonyme d'open space et de lumière traversante.

Liliane, 35 ans de CAF, "enchantée" de finir sa carrière dans ce nouveau bâtiment. Copier

L'accueil au public rouvre ce mardi 23 janvier, aux heures habituelles dans un espace mieux aménagé, avec différentes couleurs pour guider les allocataires, bien loin du hall que se partageaient la CPAM et la CAF.

L'immeuble de l'avenue Émile-Loubet ne sera pas détruit

Pour l'instant, le bâtiment de l'avenue Émile-Loubet n'est pas vide : les 500 employés de la Caisse primaire d'assurance maladie sont toujours là. Ils ne devraient pas faire leurs cartons avant cet été, notamment parce que l'immeuble qui doit accueillir les services de la sécurité sociale n'est pas encore prêt. C'est le bâtiment rouge vif qui se dresse depuis peu en face de la gare de Châteaucreux.

De quoi laisser encore un peu de temps à la Ville de Saint-Étienne et à l'Epase pour décider de l'avenir des onze étages datant de 1974. "Ce bâtiment ne sera pas détruit", explique Samy Kefi-Jérôme, l'adjoint référent du quartier. "Il y aura un lifting et pour la suite, il faut laisser les études se faire, voir quels seraient les promoteurs, les investisseurs et trouver l'équilibre ente les services qui seraient plutôt privés et les services qui seraient plutôt publics".

La directrice de la CAF de Saint-Étienne, Véronique Henri-Bougreau, sera l'invitée de France Bleu Matin à 8h30 ce mardi 23 janvier.