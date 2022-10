La CAF du Bas-Rhin débordée, jusqu'à deux mois et demi à trois mois pour traiter un dossier

Des files d'attente importantes devant la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin . Si vous passez devant le bâtiment tout près du parc du Heyritz à Strasbourg, vous n'avez pas pu les manquer.

Depuis plusieurs mois, les allocataires viennent prendre des nouvelles de leurs dossiers. Il faut dire que le traitement des demandes a pris du retard. Jusqu'à deux mois et demi à trois mois d'attente dans certains cas.

"Nous avons du retard aujourd'hui et cela depuis plusieurs mois. Des difficultés d'écoulement de la charge. Du retard pour les dossiers les plus anciens qui peuvent aller jusqu'à deux mois et demi à trois mois" reconnaît Karine Auguy, directrice adjointe en charge du service à l'allocataire.

"Cela fait des mois que je viens et que je demande pour le dossier pour ma fille handicapée" confirme Naïma, une allocataire. "C'est fatiguant, catastrophique" lâche-t-elle dans la file d'attente.

Personnel mobilisé

"Ce que nous essayons de faire, et nous y arrivons plutôt bien, c'est de faire en sorte que tous les dossiers les plus difficiles, qui engagent les minimas sociaux, comme le RSA, nous fassions le maximum pour les traiter dans les semaines qui suivent la réception des dossiers, en tout cas dans le mois qui suit" détaille Francis Brisbois, le directeur de la CAF du Bas-Rhin.

Devant la CAF du Bas-Rhin à Strasbourg © Radio France - Antoine Balandra

La situation serait en tout cas la conséquence de problèmes informatiques consécutifs aux réformes de l'aide au logement puis aux nouvelles mesures mises en place par le gouvernement. Le retard pris en janvier 2021 n'a pas pu être rattrapé immédiatement. Et la fin de l'été n'a pas été plus favorable, avec la mise en place par le gouvernement de nouvelles aides.

"Nous avons une situation de retard inhabituelle, qui s'est accentuée en cet automne. Nous sommes conscients des difficultés que cela peut créer pour nos allocataires, pour les familles. Nous sommes mobilisés pour y faire face" promet Francis Brisbois.

"Nous mobilisons l'ensemble de nos salariés, sur des mesures de renforts en production. Nous sollicitons les salariés via des heures supplémentaires" ajoute Karine Auguy. La CAF envisage aussi des recrutements. Mais il faut du temps pour former les personnels et comme partout, les candidats ne se pressent pas.

La CAF espère une nette amélioration de la situation d'ici la fin de l'année.