La CAF du Nord part en lutte contre la fraude massive

La CAF du Nord s'adapte aux nouvelles formes de délinquance: elle se dote d'une cellule spécialisée, forte de six enquêteurs qui seront chargés de lutter contre des formes de fraudes de plus en plus sophistiquées: usurpation d'identité, fraudes en bandes organisées, fraudes menées sur plusieurs départements, etc. On parle bien ici des fraudes intentionnelles, et non pas des erreurs faites de façon involontaire par les allocataires. La CAF du Nord fait partie des 5 Caisses d'Allocations Familiales retenues au niveau national pour être dotées de ces nouveaux enquêteurs: ils seront 30 au niveau national, dont 6 à la CAF du Nord. L'an dernier, la CAF du Nord a traité 1.415 dossiers de fraude portant sur 10,2 millions d'euros.

" Parmi les nouveaux contrôleurs, il y a à la fois des contrôleurs déjà en poste à la CAF et qui avaient envie de se spécialiser, mais on a voulu aussi diversifier le recrutement en prenant des gens qui viennent des impôts, de l'Urssaf ou des personnes qui étaient auparavant gendarmes.", explique Adélaïde Raveleau, sous-directrice en charge des contrôles à la CAF du Nord. L'objectif est de leur permettre de se spécialiser sur ces nouvelles formes de fraude et sur l'utilisation d'outils spécifiques liées à l'utilisation des big data. Contrairement à la centaine de contrôleurs en poste à la CAF du Nord qui découvrent des fraudes le plus souvent au hasard d'un dossier ou d'un contrôle, ces nouveaux enquêteurs eux auront la mission d'aller débusquer ces fraudes. Ces nouveaux contrôleurs ont été recrutés, ils auront tous pris leur poste d'ici début août.

Le montant colossal des fraudes.... qu'il faut toutefois relativiser

Les sommes sont impressionnantes: la CAF du Nord a traité en 2020 près de 1.500 dossier de fraude portant sur 10,2 millions d'euros d'aides versées alors qu'elles n'auraient pas dû l'être. L'enjeu de la traque de la France est donc évident même s'il convient de rappeler que la fraude reste extrêmement marginale: elle ne concerne que 0,25% des 4 milliards d'euros que la CAF du Nord verse chaque année à ses 627.000 allocataires.