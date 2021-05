La CAF lance dans le Var son plan national d'action contre la fraude organisée

Déjà mobilisée contre la fraude individuelle, la CAF du Var devient l'un des cinq pôles en France chargé de lutter contre la fraude à "enjeux", celle qui cause un préjudice bien plus important à l'organisme social. Un service vient d'être crée, fort de trente agents dont six dans le Var.

La Caisse Nationale d'Allocations familiales lance dans le Var son plan d'action national contre la fraude organisée. L'organisme social vient de mettre en place un service "des fraudes à enjeux" composé de 30 agents. Des contrôleurs de la CAF, mais aussi des anciens gendarmes, banquiers ou encore agents des impôts. Six sont affectés dans le Var pour couvrir toute la partie sud-est de la France. Leur formation a commencé ce vendredi. L'idée c'est de détecter la fraude, pour la stopper, de déposer plainte et de recouvrer les sommes indûment perçues.

L'an passé dans le Var, la fraude a été chiffrée à 4 millions d'euros mais c'était une année particulière en raison du covid. 6,4 millions en 2019. Cette fraude est souvent individuelle, c'est à dire qu'elle concerne une personne ou un couple qui omet volontairement de changer son statut familial par exemple. Mais il y a encore bien plus grave, la fameuse "fraude à enjeux". Celle organisée par des réseaux structurés qui causent des préjudices financiers importants à l'organisme social. En face d'eux des agents chargés de les détecter.

Des supers enquêteurs

Des experts en quelque sorte de la super fraude, d'où ces profils variés dans cette cellule varoise : des contrôleurs de la CAF bien sûr, mais aussi une ancien gendarme, un ex agent des impôts ou un banquier spécialisé dans la conformité bancaire. "L'objectif c'est qu'ils se mettent à la place des fraudeurs, qu'ils puissent réfléchir sur leurs méthodes qui sont sophistiquées, et délicates à détecter. Ils vont amener leur expertise et leur expérience et ils vont les croiser surtout" indique Julien Orlandini, le directeur de la CAF du Var. Un travail qui ne pourra se faire sans partenariat avec le Parquet, les services d'enquêtes ou encore les services fiscaux pour conduire ensuite les escrocs devant les tribunaux.

Un pillage du système

Dans le viseur de ces supers enquêteurs, les marchands de sommeil, des individus qui montent de fausses sociétés avec des salariés ouvrant ainsi des demandes de droit ou encore des familles entières qui touchent des prestations sociales sans avoir un pied en France. L'une d'entre elle, l'an passé, a soutiré 100 000 euros à l'organisme social. "C'est inacceptable et c'est encore plus grave que la fraude que nous connaissions plus classiquement. Car c'est un véritable pillage de notre système de protection social. Et parfois, ça peut même aller jusqu'à de l'exploitation humaine" commente Agnès Basso-Fattori, directrice générale déléguée, chargée de la direction du Réseau de la Caisse nationale d'allocations familiales.

La délicate question du recouvrement

Des infractions que la cellule entend donc détecter pour les faire cesser. Mais aussi pouvoir permettre la poursuite des auteurs et le recouvrement des sommes indûment versées. "Il faut pouvoir récupérer les montants trop perçus, c'est ce qui est le plus important. Cela va être un enjeu car sur des fraudes organisées, on peut aussi penser qu'il y a évidemment derrière des principes d'évasion. C'est un défi en soi" conclut Julien Orlandini.