Le Café "Le Diplomate" à Lille se transforme en centre de vaccination éphémère ce samedi

Un café, un croissant et une dose de Pfizer : c'est ce qu'on va pouvoir commander ce samedi 18 septembre au café "Le Diplomate" à Lille-Fives. C'est une première : le café se transforme en centre de vaccination éphémère.

"Je suis leur confidente", admet la patronne

Fabienne Plouvier, propriétaire du café "Le Diplomate", a expliqué sur France Bleu Nord comment l'idée lui était venue : "L'idée m'a fleurie à force d'écouter tous les clients qui se sont confiés à moi, sur leur crainte de se faire vacciner."

Pour les rassurer, se dit Fabienne Plouvier, pourquoi ne pas faire venir le vaccin à eux, plutôt que de les envoyer se faire vacciner : "Faire venir les vaccins dans mon établissement, ça permet qu'ils se sentent rassurés et ma présence les aide beaucoup."

L'activité bar est fermée mais pas la partie tabac

Côté organisation, toute la partie activité bar est fermée ce samedi pour laisser la place aux professionnels de santé, seule la partie tabac reste ouverte. Et côté vaccination, tout est encadré par l'Agence régionale de santé, explique Fabienne Plouvier : "Il y aura donc la présence de deux infirmières et d'un médecin."

Fabienne Plouvier a d'ores et déjà dans son réseau une vingtaine d'inscrits : "Et après, on marche sur des œufs. C'est la découverte du centre de vaccination dans un établissement public."

Pour les personnes âgées, ce n'est pas simple de se rendre en centre de vaccination !

Le profil des inscrits est finalement assez varié : "La plupart des inscrits, ce sont des personnes d'un certain âge pour éviter d'aller en centre-ville. Et il y a 10% de jeunes qui, malheureusement, sont sans-papiers ou qui ont la crainte de se faire vacciner."

Ce qui frappe Fabienne Plouvier, c'est que son initiative correspond à une demande. Pour les personnes âgées, c'est rassurant de venir se faire vacciner dans son café et surtout, c'est infiniment plus pratique que le centre-ville : "Ce n'est pas simple du tout de se rendre en centre de vaccination et en centre-ville, à cause du stationnement. Se rendre en centre-ville, pour eux, c'est toute une étape !"