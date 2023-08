La cagnotte pour sauver le cinéma d'Héric atteint les 30.000 euros

De bonnes nouvelles du cinéma associatif Gén'éric d'Héric en Loire-Atlantique. Au bord de la faillite depuis la période du Covid-19 et menacé de fermeture à cause d'une facture d'énergie en forte hausse, l'appel aux dons lancé en ligne le 10 août dernier a permis au cinéma d'Héric de récupérer 30.000 euros.

"Cette somme nous permet de sortir la tête de l'eau"

"L’ensemble des bénévoles et l’équipe salariée remercient du fond du cœur les spectatrices et spectateurs qui se sont mobilisés si spontanément, avec tant de générosité, déclarent les représentants de l'association du Gén'éric dans un communiqué ce vendredi 25 août 2023. Cette mobilisation a eu pour effet de mettre au jour l’immense attachement des habitants d’Héric et de ses alentours pour leur cinéma. Cette somme permet à l’association de « sortir la tête de l’eau », et d’envisager plus sereinement les semaines à venir, nous laissant le temps de construire des solutions viables, avec l’aide des pouvoirs publics."

Le cinéma recevra aussi prochainement des aides des collectivités. Un conseil aura lieu le 27 septembre 2023 entre les représentants de l'association et la communauté de communes Erdre et Gèvres à ce sujet. Le cinéma réfléchit à des solutions pour diminuer sa facture d'énergie et augmenter ses recettes. Quant à la cagnotte, elle sera clôturée le 30 septembre, le lien est à retrouver juste ici .