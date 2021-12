La Caisse de retraite Bourgogne-Franche-Comté offre 10 tonnes de produits à la Banque Alimentaire

C'est un geste généreux qui s'est fait en toute discrétion, sans tambours ni trompettes. Ce lundi 27 décembre, la Carsat de Bourgogne Franche-Comté fait savoir qu'elle a cassé sa tirelire à l'approche de Noël pour venir en aide aux défavorisés. Après avoir consulté les Banques alimentaires sur leurs besoins, elle leur a remis près de 10 tonnes de produits de première nécessité.

"Samedi 18 décembre et lundi 20 décembre, les Banques alimentaires Bourgogne et Franche-Comté ont reçu de la part de la Carsat Bourgogne-Franche-Comté des denrées alimentaires non périssables comme des plats cuisinés, des légumes secs, des fruits en boîte, etc. Par exemple, ont été livrés plus de 4 050 litres d’huile de tournesol, 2520 kg de coucous, 1100 kg de café moulu, 1680 kg de sucre en poudre, 400 kg d’haricots verts, 384 kg de pêches au sirop et187 kg de blanquettes de veau.

Les banques alimentaires estiment pouvoir offrir des milliers de repas grâce à ce don, de quoi subvenir aux besoins essentiels des 91900 bénéficiaires en région" précise un communiqué de la Carsat.

Une solidarité avec les plus fragiles

"C'est la deuxième fois que nous mettons en place cette opération de solidarité", explique une des communicantes de la Carsat Bourgogne-France-Comté. "L'an dernier, elle avait eu lieu, mais nous n'avions pas voulu médiatiser cet évènement."

La Carsat Bourgogne-Franche-Comté est un organisme de Sécurité sociale en charge de 3 grandes missions : la préparation et le paiement de la retraite des salariés du régime général, l’accompagnement et l’aide des retraités, des travailleurs indépendants, et des assurés en difficulté et la prévention et la tarification des risques professionnels. La Carsat BFC en chiffres : 678 900 retraités, 5,6 milliards € versés au titre des retraites , 20 millions € versés pour les publics fragiles ,7,6 millions € versés aux entreprises.