Gard, France

Le nombre des fidèles est en baisse dans le Gard comme partout en France. Et ce sont leurs dons qui permettent d'assurer le bon fonctionnement du diocèse.

Pour continuer à assurer ses missions,l’Église est obligée chaque année de faire un nouvel appel aux dons. Ca se passe dans les paroisses grâce aux prêtres et aux bénévoles. Et de plus en plus via les réseaux sociaux. pour le diocèse de Nîmes.

6% des dons se font en ligne

La campagne s'adresse aux fidèles mais également à tous ceux qui se sentent proches de l’Église catholique.

Il faut regarder les choses en face, les jeunes sont moins présents dans les églises. Même s'ils restent culturellement catholiques, la notion de don est plus compliquée pour les 30/40 ans."

Guillaume de Wailly, économe du diocèse de Nîmes Copier

163 euros : c'est la moyenne d'un don dans le Gard

Les dons recueillis permettent notamment d'assurer le traitement des 113 prêtres en activité et à la retraite du Gard. Une somme partagée à égalité entre tous. C'est au final l'équivalent d'un SMIC.

" Les prêtres savent à partir du moment où ils sont ordonnés et même avant, qu'ils auront un train de vie modeste. Mais en plus du traitement qu'ils reçoivent grâce au denier, ils ont aussi des avantages en nature."

Mgr Robert Wattebled, l'évêque de Nîmes Copier

Les dons récoltés servent aussi à payer les salaire des 25 laïcs qui travaillent pour le diocèse. L'argent sert également à entretenir les lieux de culte construits après 1905 et à financer les activités proposées aux jeunes dans les paroisses.

Moyenne du don dans le Gard : 163 euros contre 226 euros au plan national. Les dons peuvent aussi être faits en ligne tout au long de l'année.