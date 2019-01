La campagne 2019 du recensement à commencé en Isère

Le recensement 2019 a commencé en Isère. La campagne concerne une commune de moins de 10.000 habitants sur cinq. Pour les communes plus importantes, comme Grenoble, Saint-Martin-d'Hères, Bourgoin-Jallieu ou l'Isle-d'Abeau, huit pourcent des habitants seront recensés.

Isère, France

La nouvelle campagne de recensement a débuté dans le département de l'Isère. Quelles communes sont concernées, quels réflexes à avoir lorsque l'agent recenseur sonne à la porte, quelles sont les obligations ? Bertrand Kauffmann, directeur régional adjoint de l'INSEE, nous explique comment elle s'organise cette année dans le département.

À quoi ça le recensement sert-il ?

Ça sert à la fois à connaître le nombre d'habitants en France et à les caractériser. Connaître le nombre d'hommes, de femmes, d'enfants, leur situation vis-à-vis de l'emploi, leur lieu de domicile et de travail. Des informations utiles aux élus, aux études sociologiques et qui montrent par exemple un phénomène de vieillissement de la population française.

Tous les Isérois vont-ils forcément recevoir une visite d'un agent recenseur ?

Non, i ly a un échantillon qui est tiré dans toutes les communes de plus de 10.000 habitants comme Grenoble, Saint-Martin-d'Hères, Bourgoin-Jallieu ou l'Isle-d'Abeau. Là, huit pourcent de la population sera enquêtée. Pour les communes de moins de 10.000 habitants c'est une commune sur cinq, comme Moirans ou Vizille, où là tous les habitants seront recensés.

Combien de temps cette campagne dure-t-elle ?

Elle commence ce jeudi 17 janvier. Elle va durer un mois - jusqu'au 16 février - pour les petites communes et jusqu'au 23 pour les plus grosses, cinq semaines au total.

Comment est-on prévenu ?

L'agent recenseur entre en contact avec les habitants. Il se déplace. A ce moment, j'invite les habitants à leur demander leur carte tricolore qui les autorise à faire le recensement (et donc être sûr qu'il est bien agent recenseur, NDLR). Deux solutions s'offrent ensuite à eux, soit les personnes répondent sur papier soit sur internet.

Si on n'est pas là ?

L'agent laisse un avis de passage et il repasse autant de fois que nécessaire.

Est-ce obligatoire ?

Oui, c'est obligatoire puisque les enquêtes servent à l'intérêt général. Les personnes sont obligées de répondre mais il n'y a pas de questions qui rentrent dans l'intimité des messages. On peut aussi répondre pour quelqu'un qui habite dans le même foyer.