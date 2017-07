La campagne choc de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques sur la sécurité routière

Face au nombre de tués sur les routes en augmentation cette année, la préfecture des Pyrénées-Atlantiques a décidé de frapper fort. Sur les grilles de la préfecture, à Pau, une affiche détaille les lieux et dates des accidents mortels depuis janvier.

21 morts depuis janvier sur les routes du département, c'est neuf morts de plus qu'à la même période l'année dernière, la préfecture des Pyrénées-Atlantiques a donc décidé d'interpeller les automobilistes. Le nombre de tués s’affiche sur les grilles de la préfecture.

"Cela pourrait être vous. Réagissons !"

Sur l'affiche installée devant la préfecture, on peut lire les lieux et dates des accidents mortels de ce début d'année, mais également l'âge, le sexe des victimes et le moyen de locomotion avec lequel elles ont perdu la vie. La réaction des Palois face à cette affiche de la sécurité routière est contrastée.

"Des affiches comme ça, on en voit souvent, c'est devenu commun, on y pense deux minutes et puis la vie repart et on oublie", se désole Marie. Pour la jeune femme, "tant qu'on est pas touché personnellement dans notre entourage, on a dû mal à changer notre comportement." Des photos aurait été beaucoup plus efficace, "pour faire peur, pour faire prendre conscience des dangers" estime pour sa part Véronique.