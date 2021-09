La campagne d'abonnements de l'Olympique de Marseille est lancée

Droit aux...abonnements ! L'Olympique de Marseille a lancé sa campagne d'abonnements pour la saison 2021/2022, vous avez jusqu'au 30 septembre pour acheter votre sésame qui vous donnera accès aux matchs de Ligue 1 et 3 matchs de coupe d'Europe.

Plus que jamais l'Olympique de Marseille a besoin du 12e homme. La campagne d'abonnements est ouverte jusqu'au 30 septembre en ligne. Une ouverture plus tardive que les autres saisons en raison de la crise sanitaire mais maintenant plus d'excuse pour ne pas acheter son sésame puisque les tribunes sont bien accessibles aux supporters.

Le club propose donc 18 matches, tous ceux qu'il reste à jouer en Ligue 1, plus les 3 de Coupe d'Europe. Les tarifs vont de 164 euros à plus de 1 000 euros selon la tribune; soit de moins de 10 euros le match à un peu plus de 60 euros.

Un vente flash, habituellement la campagne d'abonnements peut durer jusqu'à 2 mois. Cette fois c'est 10 jours. Et avec la volonté pour le club de garder des premiers prix, en virage, très attractif, à moins de 10 euros le match.

Cela permet aux gens qui n'en pas forcément beaucoup de moyens d'avoir accès au stade, pour nous c'est aussi très rassurant, on peut remplir 25 ou 30.000 supporters dans les virages, l'équipe en a besoin - Jacques Cardoze (directeur de la communication de l'OM)

"Quand le virage se met à chanter, c'est tout le stade qui va...s'abonner !"

Pour attirer les supporters, le club a décidé de détourner des expressions bien connues : "Métro, boulot, Alvaro", "Quand le virage se met à chanter, c’est tout le stade qui va s’abonner", "A tous les fadas, les fratés, les gâtés. Il est temps de ressortir les chants avec Canebière". Des phrases qui devraient retentir dans le cœur des marseillais.

Les Marseillais vont découvrir un discours qui leur ressemble, en phase avec l’identité de la Provence - Jacques Cardoze