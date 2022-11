La campagne d'hiver des Restos du Cœur débute ce lundi, les bénévoles s'inquiètent du manque de dons

C'est le début de la campagne d'hiver des Restos du Coeur en France , et en Normandie, l'inquiétude est bien présente pour cette 38e édition de la campagne de l'association fondée en 1985 par Coluche. Baisse du pouvoir d'achat, inflation galopante, le tout couplé à la guerre en Ukraine qui dure depuis le mois de février, les responsables de l'association ont peur que les dons soient en forte baisse cette année.

Des bénéficiaires qui ne venaient pas jusque-là

Dans nos deux départements, le nombre de bénéficiaires est en augmentation. "On compte plus de 7000 personnes parmi nos bénéficiaires pour la fin de notre campagne d'été, constate Philippe Marie, président des Restos du Cœur dans le Calvados, ce qui signifie que l'on a distribué 25 000 repas par jour cette année, en tout cela fait 683 000 repas."

Hausse aussi du nombre de bénéficiaires dans l'Orne. "Ils sont actuellement 3200 dans notre département, contre autour de 2500 l'an dernier, c'est énorme", a constaté Catherine Weber de Rize, responsable départementale des Restos du Cœur de l'Orne. Des bénéficiaires qui changent également : depuis quelques mois, beaucoup plus d'étudiantes et d'étudiants se sont inscrits, "encore plus que depuis la crise du covid, je trouve cela inquiétant que des jeunes ne puissent plus s'offrir de quoi manger."

Appel aux dons et aux bénévoles

"Nous espérons que les dons seront au rendez-vous, même donner peu c'est déjà beaucoup", soutient Catherine Weber de Rize. "Et dans l'Orne, nous avons besoin de bénévoles aussi, même si vous vous mobilisez pour une ou deux journées, ça change énormément la donne." Les dons sont en baisse dans toute la France, mais Philippe Marie garde espoir : "Pour notre collecte de la mi-octobre dans les supermarchés auprès des particuliers, nous avions tout de même récolté 54,5 tonnes de denrées alimentaires ! J'espère que cela va continuer."