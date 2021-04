La campagne anti-chasse de la fondation Brigitte Bardot irrite les chasseurs du Limousin

Le slogan de la campagne d'affichage de la Fondation Brigitte Bardot est clair : "chasseurs, sauvez des vies : restez chez vous". Et évidemment, il provoque la colère des fédérations départementales des chasseurs de l'ex-Limousin. Après les Landes, le Cher, la Dordogne, les premières affiches ont été placardées le week-end dernier en Corrèze, où le nombre de chasseurs dépassait les 10 000 (tout comme en Haute-Vienne), en 2020 :"ils se sont servis de la campagne gouvernementale contre le COVID, et ils nous comparent à un virus mortel qui a tué près de 100 000 personnes en France. C'est du n'importe quoi!" lâche Christian Groleau, le président de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Vienne.

141 accidents de chasse dont 11 mortels en 2020 en France

De son côté, l'association vouée à la protection des animaux s'appuie sur un sondage IFOP, où 71% des français avouent avoir peur de se promener en forêt en période de chasse :"le but de cette affiche, c'est justement de provoquer le débat et de remettre en cause _cette pratique qui a blessée 141 personnes en France l'an dernier dont 11 accidents mortels_", confie Christophe Marie - directeur adjoint de la Fondation BB. Une plainte pour diffamation, incitation à la haine et à la discrimination a été déposée par la Fédération Nationale des Chasseurs.