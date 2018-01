Auvergne, France

Cette année 213 000 auvergnats sont concernés par la campagne de recensement menée par l'Insee. Un recensement qui s'effectue en continue. Dans les communes de moins de 10 000 habitants, c'est un système de roulement : vous êtes recensé tous les 5 ans et la campagne va durer jusqu'au 17 février. Dans les villes de plus de 10 000 habitants, c'est chaque année un nouvel échantillon de 8% qui est recensé. Là, la campagne va durer jusqu'au 24 février.

Un questionnaire mieux adapté aux familles recomposées

Nouveauté 2018, le question a été reformulé pour mieux prendre en compte la réalité des familles recomposées. "On va pouvoir préciser les liens familiaux dans un ménage deux à deux : qui sont les enfants du couple, ou ceux qui ne sont les enfants que d'un des deux adultes constituant le couple." explique Valérie Guerland, chef du service statistique à l'Insee Clermont-Ferrand. "L'objectif est aussi de connaître la résidence de l'autre parent pour mesurer ces phénomènes pour les enfants en garde partagée." Ce nouveau questionnaire fait aussi un petit pas pour l'égalité hommes-femmes puisque la plupart du temps c'est l'homme qui était désigné en premier comme la personne de référence du ménage : ce sera désormais l'actif le plus âgé, quel que soit son sexe.

De plus en plus de réponses en ligne

Si vous êtes concerné par le recensement en 2018, comme chaque année un agent recenseur va se présenter chez vous et va vous proposer systématiquement de répondre au questionnaire sur Internet. "Il y a un gain de temps, une amélioration de la qualité de réponse sur le questionnaire et pour les habitants, un temps de réponse plus court et plus simple sur Internet", assure Laurent Douche, responsable de la division recensement pour les départements auvergnats. Pour une famille de quatre personnes, comptez par exemple quinze à vingt minutes en ligne. L'an dernier, 43% des Auvergnats concernés ont répondu au recensement par Internet.

Répondre au recensement via un formulaire papier reste évidemment possible et l'Insee garantit la confidentialité des réponses : "Les données sont exploitées exclusivement par l'Insee et ne feront jamais l'objet ni de transmission à une autre administration ni de contrôle par une autre administration et l'ensemble des données est anonyme dans les fichiers de l'Insee."

Pour savoir si vous êtes concerné par le recensement cette année, consultez le site dédié de l'Insee.