La campagne de recensement de retour et toujours essentiel à Chenôve

Le retour de la campagne de recensement après un an d’absence ! Le Covid avait eu raison de l’édition 2021 mais les municipalités vont de nouveau compter leurs habitants à partir de ce jeudi 20 janvier 2022. Le recensement va servir aux bases de l'INSEE, l'institut national des statistiques et études économiques.

Un travail fastidieux

A Chenôve par exemple, 3 agents de la mairie partent “sur le terrain”. Leur mission : distribuer des questionnaires à la population. Un processus qui prend du temps, notamment avec les habitations collectives, où l’on compte par exemple dans la commune 90 logements sur un seul et même immeuble.

Dans le détail, les agents procèdent en fonction des types de logements. Pour une seule adresse, un courrier est déposé dans la boîte aux lettres. A l’intérieur, un questionnaire ou une notice permettant de remplir le recensement sur papier ou Internet, via le site “le recensement et moi”,avec une notice et un code d'accès.

Pour les logements collectifs comme les immeubles, les agents vont tout simplement toquer à la porte des habitants, afin de proposer le recensement.

Le questionnaire sur le logement en lui même présente plusieurs aspects essentiels, comme le nom, le prénom, le sexe, la date de naissance, le métier ou même le moyen de transport utilisé.

La commune de Chenôve (ici la mairie) a-t-elle gagné des habitants depuis la crise sanitaire ? © Radio France - Alexandre Lepère

Le recensement, un outil toujours indispensable

Cependant, le nouveau protocole sur internet est jugé plus simple et plus efficace selon l'INSEE, avec un taux de réponse de l'ordre de 96%. En moyenne, 10 à 20 minutes sont nécessaires pour répondre aux questions. Et si le recensement, parait fastidieux, il reste vraiment utile. Dernier délai pour répondre : le 26 février !

“C'est mieux de répondre dans les 2-3 jours qui suivent la réception du questionnaire, ça facilite le travail de l'agent recenseur” note au passage Normann Chenevrier, qui coordonne l'opération recensement à Chenôve.

Comme à Chenôve, "le recensement permet d'ajuster l'action publique aux besoins" souligne Normann Chenevrier Copier

Normann Chenevrier (à gauche) est coordinateur du recensement pour la mairie de Chenôve, Lucie Martinez (à droite) va parcourir la commune en tant qu’agent pour recenser les habitants © Radio France - Alexandre Lepère

Cette année, 9 millions de personnes dans 8 000 communes vont être interrogées. En Bourgogne, 414 communes et 280 000 personnes sont concernées, dont la ville de Chenôve qui tourne pour l'instant avec son maire Thierry Falconnet revenu aux affaires le 9 janvier après un mois d'arrêt pour "raisons personnelles et de santé."