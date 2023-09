La campagne de vaccination contre le papillomavirus lancée début octobre dans les collèges de Normandie

La Région Normandie est précurseur ! Depuis 2019, l'académie de Normandie et l'Agence Régionale de Santé organisent conjointement une campagne de vaccination contre le papillomavirus dans 398 collèges publics et privés de la région. Les familles de 33 000 élèves scolarisés en classe de 5ème recevront dans les prochains jours une lettre pour les sensibiliser à cette vaccination prévue dès le début du mois d'octobre.

Le papillomavirus à l'origine de 6000 cancers par an

Si le vaccin n'est pas obligatoire, il est fortement recommandé avant le début de la vie sexuelle des jeunes filles et garçons et donc préconisé dès l'âge de 11 ans, "avant qu'ils ne croisent ce virus" explique Thomas Deroche, le directeur de l'ARS.

Les infections liées à ce papillomavirus sont à l'origine de 6000 cancers par an. Le cancer du col de l'utérus est le plus connu mais ces infections peuvent aussi être à l'origine de cancers de l’anus, du vagin, du pénis, de la vulve ou de l'oropharynx. La vaccination prévient 90% de ces infections.

Des familles normandes sensibilisées dès l'entrée au collège

Depuis maintenant quatre ans, les familles normandes sont sensibilisées dès l'entrée de leur enfant au collège. Un premier courrier leur est adressé en 6ème détaille la rectrice de l'académie Normandie, Christine Gavini. Il s'agit d'abord de les informer sur ce virus et ses dangers. Lors de la rentrée en 5ème, un second courrier est envoyé pour leur proposer cette fois-ci une vaccination de leur fille ou fils directement au collège : "ce qui est facilitant en terme d'efficacité collective et en terme d'organisation de travail" reconnait Thomas Deroche. Sur autorisation parentale, la première dose leur sera injectée et l'élève recevra la prescription pour la deuxième dose, vaccination qui sera à faire réaliser par un médecin, infirmier ou pharmacien. Plusieurs courriers de rappel seront adressés aux familles pour s'assurer d'un schéma vaccinal complet.

Filles et garçons peuvent être vaccinés

Si les jeunes filles étaient au cœur du dispositif, depuis 2 ans la vaccination est aussi recommandée pour les jeunes adolescents. "Les garçons sont aussi concernés par les infections liées au papillomavirus, un quart des cancers concernent les hommes qui sont aussi vecteurs du virus lors de leur vie sexuelle" précise le directeur de l'ARS.

Depuis 2019, les familles normandes concernées se montrent favorables à cette vaccination. Les chiffres en attestent : en 2022 selon Santé Publique France, la couverture vaccinale contre les infections à papillomavirus était de 58,7 % pour une dose chez des filles âgées de 15 ans en Normandie (48,8 % au niveau national) et de 51,2 % pour le schéma complet chez les filles âgées de 16 ans (42,4 % en France ). Chez les jeunes garçons, la couverture vaccinale est de 16,9 % pour la première dose à 15 ans (13,1 % en France métropolitaine) et de 11,2% pour le schéma complet (8,5% en France métropolitaine).