La campagne des autotests dans les lycées peine à démarrer en Auvergne

La campagne de distribution d'autotests pour les lycéens a péniblement débuté ce lundi 10 mai en Auvergne. Les syndicats dénoncent une mauvaise organisation de la part du ministère de l'Education alors que des soucis de livraison frappent de nombreux lycées.

Co-secrétaire de la CGT éducation dans le Puy-de-Dôme, David Aliguen dresse un tableau chaotique de la situation : "Certains lycées n'ont pas reçu assez de doses, d'autres n'en ont pas reçu du tout et certains proviseurs refusent simplement de participer à cette campagne, car c'est irréalisable."

Des livraisons en retard ou insuffisantes

Les livraisons d'autotests vont continuer jusqu'à la fin du mois de mai. © Radio France - Valérie Le Nigen

Proviseur du lycée Albert-Londres à Cusset (Allier) et élu au syndicat national des personnels de direction de l'Éducation nationale, Hervé Hamonic n'explique n'avoir reçu que 1900 doses jusqu'à présent, "à peine assez pour le personnel enseignant".

Il attend de recevoir des autotests pour les 1300 élèves de son établissement, sans savoir quand ils vont arriver, "le ministère nous a prévenu qu'il y avait des difficultés logistiques".

Un véritable casse-tête organisationnel alors que les examens débutent

Une formation d'utilisation des autotests doit être dispensée aux lycéens dans toutes les classes. © Radio France - Clémentine Sabrié

Même une fois livré, ce proviseur doute de la possibilité de tester tous les lycéens : "Il faut donner une formation aux lycéens sur comment utiliser ces autotests, ici on a 70 classes en demi-jauge, ça fait 140 formations à réaliser pour nos trois infirmières, c'est compliqué."

Difficulté supplémentaire, il faut organiser cette campagne d'autotests en même temps que les examens : "On avait nos premières épreuves pour les BTS ce lundi, explique Hervé Hamonic, et en plus il faut recueillir l'autorisation des parents, il faudrait plutôt que ce soit fait à la maison directement sous autorité parentale."

Des complications inattendues peuvent aussi s'inviter, comme au lycée Blaise-Pascal à Clermont-Ferrand, où des tests ont bien été reçus, mais sans notice en français affirme David Aliguen, "il y avait une notice en moldave, en coréen mais pas en français".