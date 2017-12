Riom, France

C'est une collecte importante pour les paroisses de France. La collecte du denier du culte fait partie d'un rituel pour le diocèse de Clermont. Il consiste en effet à assurer le fonctionnement des églises de la paroisses, et surtout de rémunérer les 80 prêtres, 35 prêtres retraités et 120 personnels administratifs. Les prêtres sont rémunérés de manière centralisée : après la collecte du denier, le diocèse dispatche à tous les prêtres leur traitement (ou salaire). Ce qui leur fait 800 euros pour vivre.

Le don est déductible des impôts

Alors il s'agit de faire les fonds de tiroirs. Et de demander aux fidèles et aux paroissiens de donner. Au 1er septembre 2017, la collecte 2017 du denier de l'Eglise était en retard de 1,3% par rapport à l'année dernière. Et le nombre est en baisse depuis 10 ans. Il y a dix ans, on récoltait 1 900 000 euros, aujourd'hui, on tourne autour de 1 700 000 euros. "S'il y a une baisse, elle est plus en nombre de donateurs qu'en valeur absolue. Ce qui signifie que les donateurs présents vont donner davantage, deux trois voir quatre fois par an" affirme Marc Alexis Roquejoffre, de la communication de l’Évêché de Clermont. Et pourtant, le don est déductible de sa feuille d'impôts.

Le père Philippe Kloeckner, à Riom, a remarqué aussi une baisse au sein de sa paroisse, même si les dons restent dans la moyenne.

Rivaliser d'atouts pour communiquer

Pour permettre à de nouveaux donateurs de rejoindre la liste des paroissiens, il n'a qu'un mot à la bouche : "sensibiliser". C'est la tâche donc qu'il s'est fixé. Il envoie donc des dépliants dans les boîtes aux lettres, donne l'information dans les églises lors des messes quotidiennes. Et puis il fait passer le mot aux 500 bénévoles que comptent la paroisse de Riom. En espérant que cela marche, bien entendu.

Pourquoi ne pas tenter des modes de communication plus originaux, comme l'histoire de ce père du 12e arrondissement qui chantait lors de l'office ? "Pourquoi pas, on y réfléchit avec mes collègues d'Aigueperse et d'Ennezat" raconte le père Kloeckner, "en espérant qu'en chantant, on arrivera à sensibiliser de nouveaux donateurs".

En tout cas, si vous voulez donner, vous pouvez envoyer un chèque par La Poste à Eglise Catholique - Diocèse de Clermont - Association Diocèsaine - 9 rue d'Ambert - 63 000 Clermont-Ferrand.

Vous pouvez aussi vous rendre sur le site internet du diocèse de Clermont-Ferrand. Vous pourrez payer par carte bancaire de manière sécurisée.