La campagne feux de forêt 2020 officiellement lancée en Haute Corse

En tout, 500 hommes et femmes, sapeurs-pompiers , militaires de la gendarmerie et de la sécurité civile, mais aussi les réservistes et les volontaires seront appuyés par 2 canadairs basés à Ajaccio, un avion gros porteur d'eau Dash, ainsi que l'hélicoptère bombardier d'eau, l'Aircrane.

Le préfet de Haute Corse passe les troupes en revue © Radio France - Pierre-Louis sardi

La Haute-Corse privée de ses 6 trackers

Egalement prévus, un avion gros porteur d'eau le Dash, ainsi que 3 hélicoptères dont le fameux Aircrane qui a été loué par la sécurité civile à la société Airtelis. Basée à Avignon, elle est même filiale de RTE (groupe EDF).

Air crane est un super hélicoptère qui a déjà fait ses preuves en Corse explique Philippe Sube, responsable commercial Airtelis

Philippe Sube, Responsable commercial Airtelis Copier

La veillée d'armes pour les pompiers et militaires © Radio France - Pierre-Louis Sardi

Mais cette flotte sera elle suffisante pour remplacer les 6 trakers qui attaquaient les feux naissants et faisaient du guet aérien ? Réponse de François Ravier, le préfet de Haute Corse

Le préfet de Haute Corse, François Ravier Copier

Des trakers mis d'office à la retraite

Au Service d'incendie et de secours de haute Corse, on est conscient du rôle essentiel que jouaient les 6 trakers dans le dispositif de lutte. Spécialisés dans l’attaque sur les feux naissants grâce à la diffusion de produit retardant, mais aussi le guet aérien, les trakers ont été mis à la retraite après de longues années de bons et loyaux services, explique Jean-Jacques Peraldi, le colonel commandant le Service d'incendie et de secours de Haute Corse

Jean-Jacques Peraldi, le colonel commandant le Service d'incendie et de secours de Haute Corse Copier

L'Aircane, entièrement financé par l'Etat sera basé tout l'été à Corte