La candidature de Nice au patrimoine mondial examinée par le comité de l'Unesco

La candidature de Nice au patrimoine mondial de l'Unesco est examinée ce mardi 27 juillet par le comité de l'Unesco en Chine. Cette candidature s'intitule "Nice, capitale du tourisme de riviera". L'objectif est de reconnaître la valeur patrimoniale de la ville. Nice s'est développée à la fin du 18ème siècle par et pour le tourisme. Son urbanisme est destiné à la villégiature d'hiver et au tourisme d'été.

Le périmètre retenu : un ensemble urbain de près de 600 hectares

A Nice, entre mer et montagne, une ville nouvelle et cosmopolite s’est constituée à partir de 1760 et jusqu'en 1950. L'enjeu de cette candidature, c'est la reconnaissance d'un phénomène de civilisation : l'avènement de la villégiature dans les sociétés modernes. Nice a été façonnée par deux siècles et demi d'activité balnéaire, touristique. Un ensemble urbain de près de 600 hectares est retenu pour cette candidature: il comprend un patrimoine d'hôtels, de palais, de villas et d'immeubles d'agrément destinés à la location, des jardins et des essences exotiques, l'emblématique Promenade des Anglais, ainsi que des lieux de cultes et de sociabilité. Des populations de nationalités et de cultures différentes se sont retrouvées à Nice : des résidents anglais, russes, des ressortissants des empires allemands et austro-hongrois, puis visiteurs originaires de toute l’Europe et des Amériques. Les représentations artistiques et culturelles de la ville sont également prises en compte. Pour Christian Estrosi, le maire de Nice, "la ville montre que le tourisme, dont les excès sont souvent déplorés, peut aussi être propice à la création d’un patrimoine original".

Une candidature réfléchie et préparée de longue date

L'inscription de Nice au patrimoine mondial de l'Unesco, c'est l'ambition de Christian Estrosi depuis son élection en 2008. Une mission a été créée en 2014 pour piloter le dossier de candidature, confiée à Jean-Jacques Aillagon, ancien ministre de la Culture. Il a lance un travail de recherche historique, un inventaire du patrimoine bâti, consulté des géographes, des urbanistes. En janvier 2020, le gouvernement français décide de présenter la candidature de Nice en tant que modèle de ville de villégiature de la Riviera.

Avec cette candidature, "c’est le développement patrimonial, culturel et touristique de la France qui est mis en valeur", souligne Jean-Yves Le Drian, ministre des affaires étrangères. Si Nice est inscrite, cela "renforcera l’attractivité et le rayonnement culturel de tous les territoires français". Dès la deuxième moitié du 19ème siècle, le succès de Nice à l'international "a inspiré l'aménagement d'établissements similaires le long des côtes présentant des caractéristiques de relief et de climat comparables". C'est ainsi que s'est constitué le modèle de référence de ville de riviera.

L'objectif d'une inscription est de préserver et de mettre en valeur le patrimoine architectural, de mieux le faire connaître aux niçois et aux visiteurs.

Au cours des dernières décennies, l’UNESCO a inscrit sur la Liste du patrimoine mondial un certain nombre de sites qui témoignent de grands phénomènes de civilisation. C'est le cas de Nice, ville de villégiature de Riviera, issu d’un phénomène de civilisation, en l’occurrence l’avènement puis le développement, au sein des sociétés modernes, de la villégiature.