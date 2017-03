La candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO présentée aux Nîmois

Deux mois et demi après le dépôt officiel du dossier de candidature de Nîmes auprès de l'UNESCO, la Ville de Nîmes organise une grande soirée ce jeudi à 19h au Parnasse pour présenter le dossier aux Nîmois.

Le dossier de candidature de Nîmes à l'inscription sur la Liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO est officiellement déposé depuis le 30 janvier dernier.

Pour marquer le coup, et parce que la mobilisation des Nîmois est "capitale pour la candidature", la Ville organise une soirée ce jeudi à 19h au Parnasse. Plus de 2.500 personnes se sont inscrites.

"On se réjouit qu'il y ait autant de monde" précise Mary Bourgade, Adjointe au Maire déléguée au Tourisme et à la promotion touristique du Patrimoine, " près de 30.000 personnes ont signé la pétition, jesoutiensnimes, sur Internet. J'ai comme objectif 50.000 soutiens au 31 décembre et je sais qu'on les aura parce que les Nîmois aiment leur ville et leurs monuments!"

La soirée, ouverte par Laurent Stéfanini, Ambassadeur permanent de la France auprès de l'UNESCO, sera articulée autour de trois tables rondes : la vocation et les enjeux d'une inscription au Patrimoine mondial de l'UNESCO; les expériences d'autres sites déjà classé; la richesse et la particularité de la candidature de Nîmes. Au total, une dizaine d'intervenants vont détailler les enjeux de cette inscription pour la capitale Gardoise.