La canicule de retour mardi et mercredi prochain : il va faire jusqu'à 37 degrés en Seine-Maritime et dans l'Eure

Préparez-vous à avoir chaud ! Le mercure va grimper mardi et mercredi dans l'Eure et en Seine-Maritime : Météo-France annonce des températures maximes de 37 degrés dans les terres. Il fera moins chaud en bord de mer.

Normandie, France

La canicule, épisode 2. Après le gros coup de chaud de la fin du mois de juin, le thermomètre va de nouveau s'emballer en milieu de semaine prochaine.

"La canicule va monter progressivement, lundi il fera entre 30 et 32 degrés dans les terres en Seine-Maritime et dans l'Eure, mais _c'est surtout mardi et mercredi qu'il fera très chaud : 36 à 37 degrés_. Ensuite, ça devrait se rafraîchir jeudi", explique un prévisionniste de Météo-France à Boos, près de Rouen.

Sur le bord de mer, le vent d'est devrait éviter cet effet de canicule. Mais dans les terres, on pourrait dépasser les températures atteintes le 29 juin. Il avait fait 35,9° à Evreux, 35,4 à Dieppe et 34,8 à Rouen.