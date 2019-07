La canicule donne du travail aux professionnels comme Air Froid à Perrigny-lès-Dijon (21)

Perrigny-lès-Dijon, France

Le record est tombé ce jeudi 25 juillet 2019, il a fait 42,1° à Châtillon sur Seine. Des températures caniculaires qui donnent beaucoup de travail en ce moment à la société Air Froid. Basée depuis une trentaine d'années à Perrigny-lès-Dijon, l'entreprise installe et répare des meubles réfrigérés pour les grandes surfaces. Ce sont les frigos où sont installés les produits frais et autres marchandises. Et depuis quelques jours, "il peut y avoir une vingtaine d'appels contre quatre en temps normal", explique Amanda.

"On est très sollicités, étant donné que plus il fait chaud moins on arrive à produire du froid" Sébastien Urbaniak, chef du SAV à Air Froid

La conséquence c'est une cinquantaine d'interventions par jour pour les six techniciens. Et une activité en hausse confirme Sébastien Urbaniak "il y a de la casse de matériel donc on vend des pièces à nos clients et forcément l'activité économique augmente."

Sébastien Urbaniak est responsable du SAV chez Air Froid, il confirme l'accroissement d'activité en raison de la canicule. Copier

Le chef du service SAV qui en profite pour glisser quelques conseils à ses clients comme "moins charger leurs vitrines réfrigérées pour laisser passer plus d'air et ainsi éviter les pannes."