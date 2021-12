La cantine à un euro arrive à Montmorillon

La commune de Montmorillon, dans la Vienne, va mettre en place prochainement le principe de cantine à un euro. La mesure a été votée le 7 décembre dernier et doit bénéficier à une centaine de familles, les plus précaires, qui payeront le repas de leur(s) enfant(s) 95 centimes.

Le sujet de la cantine à un euro à nouveau sur la table. Depuis plus de deux ans, le gouvernement propose aux communes de financer une partie des repas scolaires de maternelle et primaire à hauteur de 2 euros par repas. L'idée, c'est de proposer aux familles les plus modestes des prix les plus bas possibles. Le tarif est fixé par les communes en fonction du quotient familial. C'est déjà le cas à Poitiers à Châtellerault et la mesure va être mise en application dans les prochaines semaines à Montmorillon. Elle a été votée lors du dernier conseil municipal, le 7 décembre.

"L'objectif était d'en faire profiter toutes les familles, de ne pas cibler une seule catégorie. Nous avions déjà trois tarifs de cantine au niveau de la municipalité, qui était basés aussi sur le quotient familial. Le plus haut était à 3 euros 52. Maintenant, ce sera 2 euros 50 maximum par menus maximum. Globalement, toutes les familles bénéficient de un euro de réduction sur les repas", explique Bernard Blanchet, le maire. Désormais, le tarif le plus bas est fixé à 95 centimes. "Il va bénéficier à une centaine de familles. C'était seulement 30 avant l'ancienne tarification", se félicite l'élu.

Différences de prix des menus entre communes

A Poitiers et Châtellerault, les menus les plus bas sont eux à moins de 50 centimes : 47 pour Poitiers, 38 pour Châtellerault. Mais ils vont respectivement jusqu'à 5 euros 23 et 3 euros 55. Alors comment expliquer ces différences de prix entre municipalités ? Tout simplement parce que ce sont elles qui choisissent, en fonction du montant du menu, du quotient familial ou encore du budget de la ville. "C'est un choix politique", résume le président de la FCPE dans la Vienne, Hervé Picquion. "Le service de restauration scolaire n'est pas une obligation légale pour les communes. En revanche, dès lors qu'elles l'organisent, il faut qu'elles tiennent compte de la situation financière des parents. Du coup, ça conduit à mettre en place des tarifications en fonction de ces revenus. À partir de 5000 à 10.000 habitants, les communes font un effort pour adapter leur tarification aux situations de leur population. C'est un outil politique, la tarification. Mais c'est aussi un outil qui permet de faire beaucoup de solidarité", détaille-t-il.

Le prix des repas à la cantine représente un gros budget pour les familles. Or, s'il existe donc dans la plupart des grosses agglomérations, c'est moins le cas dans les petites communes en zone rurale. "Pour bien faire, il faudrait que chaque commune soit attentive à la situation des familles, qu'elles aient un regard un peu plus bienveillant pour ceux dont les ressources sont faibles. Je ne veux incriminer personne, chaque commune a une sensibilité différente, mais je pense qu'il faudrait attirer leur attention là dessus", explique Gloria Imbert, la présidente de l'association Familles Rurales dans la Vienne. "La cantine, c'est important parce que ça représente pour les enfants un repas équilibré. Quelquefois, c'est le seul repas de la journée. Dans certaines familles, ça peut arriver", affirme-t-elle.