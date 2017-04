La Cantine du Voyage à Nantes a fait 100 000 couverts l'an dernier. Nouveauté 2017 : le jardin potager urbain qui la livre en salades, est ouvert au public.

Une semaine de rab. La cantine du Voyage à Nantes ouvre ce mercredi. Une semaine plus tôt que l'an dernier. C'est la cinquième édition. La cantine du VAN est présentée comme un lieu populaire, d'échanges et de rencontres pour les Nantais et les visiteurs. L'an passé elle a fait 100 000 couverts.

Les visiteurs avaient été frustrés de ne pas pouvoir accéder au jardin potager urbain, ces 930 mètres carrés de légumes qui poussent en bords de Loire au milieu du béton et dont les salades sont servis à la Cantine. Le tir est rectifié. Des fenêtres ont été ouvertes dans les palissades qui entourent le jardin.

Olivier Durand est l'exploitant du potager qui jouxte la Cantine :

On a eu l'idée d'ouvrir des volets dans les palissades, des sortes de volets pour que les gens quand ils mangent voient le potager : ils vont voir pousser des salades, des arroches, des menthes. L'idée c'est que les enfants aussi aillent près de ces volets ouverts, et il y aura des petits jardinets pour que les enfants aillent sentir les aromatiques. En quoi c'est original ? C'est qu'il y a peu de villes qui ont ça. On est hors sol, sur du bitume, donc c'était un défi technique de réussir à produire dans ces conditions, et on a prouvé qu'on pouvait le faire, en quantité et avec des légumes de qualité - Olivier Durand

La Cantine du Voyage à Nantes sera ouverte jusqu'au 1er octobre (et même les jours fériés).

Des visites payantes (12€ plein tarif) sont organisées dans le jardin potager. Vous pouvez vous faire une idée du site, en cliquant sur la vidéo ci-dessous.