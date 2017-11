La caricature fait son festival à Orléans

Le festival de la caricature est organisé tout le week-end à Orléans. Les visiteurs peuvent rencontrer une dizaine de dessinateurs à l'Orangerie, au jardin des plantes, entre 10 et 18 heures. L'occasion aussi de faire un point sur la place de la caricature et des dessinateurs dans notre société.

Après un an d'absence, le festival de la caricature d'Orléans est de nouveau organisé dans la ville, au jardin des plantes. Il a débuté vendredi 3 novembre et se clôture ce dimanche soir à 18 heures. Au programme : exposition, dédicaces et caricatures. Une dizaine de dessinateurs de toute la France et de Belgique ont fait le déplacement pour la 15ème édition du festival. L'entrée est gratuite.

Dès l'ouverture des portes hier, les habitués ont pénétré dans l'Orangerie du jardin des plantes, remplie de dessins. Les visiteurs ont pu visiter l'exposition puis voter pour leur caricature préférée. Chacun leur tour, ils se sont aussi assis en face d'un dessinateur pour se faire tirer le portrait.

Alexis est venu avec sa famille et ses amis pour se faire caricaturer. © Radio France - Noémie Lair

En quelques coups de crayons très précis, la caricaturiste Trax dessine le profil d'Annick. © Radio France - Noémie Lair

Certains sont des habitués. Pascal a emmené sa fille Zélie à quasiment toutes les éditions du festival. Ces amateurs de dessins sont ravis de pouvoir être caricaturés et de voir l'évolution des traits d'une année à l'autre. Du côté des dessinateurs aussi, on retrouve des habitués. C'est le cas de Laurent Battistini, dessinateur de presse et invité d'honneur de cette édition.

Trois ans après les attentats, "l'esprit Charlie" a disparu

Affiché sur l'une des planches de l'exposition, un dessin représentant Cabu indique que Charlie Hebdo et ses caricaturistes sont toujours bien présents. Mais depuis quelques jours, le journal Charlie Hebdo reçoit des menaces et des insultes, notamment sur les réseaux sociaux, après la publication de sa dernière Une. Au lendemain des attentats de janvier 2015 pourtant, la liberté d'expression était portée dans quasiment toute la France. Trois ans après, dessinateurs et visiteurs du festival ne se font plus d'illusions : "l'esprit Charlie" a disparu.

L'esprit Charlie a été un effet de mode et malheureusement, c'est comme tout, ça passe" - Laurent Battistini, dessinateur

"Il est retombé comme un soufflet", commente par exemple Pascal, amateur de caricatures. "L'esprit Charlie a été un effet de mode et malheureusement, c'est comme tout, ça passe" ajoute Laurent Battistini. Le dessinateur milite pour plus d'ouverture d'esprit : "C'est un travail de tout un chacun, aussi bien les profs, les instituteurs, la famille, etc. pour expliquer les choses et une vision globale de ce qu'est une société avec toute cette tolérance qu'on a un peu tendance à oublier aujourd'hui et qu'on peut tous vivre ensemble."