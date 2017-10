La Carsat relance son site internet pour les demandes de retraites en ligne

La Carsat veut simplifier les démarches pour la demande de retraite. Elle relance son site internet. Les détails avec Marie-Laure Blin, la responsable de l'agence de la Carsat au Mans.

Des démarches simplifiées

"Cela concerne toutes les personnes qui ont 55 ans et plus, qui envisagent de prendre leur retraite prochainement" souligne Marie-Laure Blin, la responsable de l'agence de la Carsat du Mans, "qui ont eu une carrière au régime général. Pour remplir le dossier, c'est très simple, rapide et sécurisé. Il suffit de créer son compte sur le site de l'assurance retraite, d'emprunter le mot de passe que l'usager a sur le compte d'Amélie ou des impôts, par le biais de France Connect et ensuite on accède à ses données personnelles. Nous, une fois que vous avez créé votre espace personnel, on retrouve la carrière de l'assuré et il accède à tous les éléments qui le concerne. Alors, bien sur, on ne part pas en retraite à 55 ans, mais plus on anticipe dans ses démarches, plus on sera à l'aise avec les outils.

"Pour l'usager, c'est rapide, il fait ça quand il veut, c'est accessible 24h sur 24 et sept jours sur sept. Il peut commencer son dossier, le sauvegarder et le terminer un autre jour".