Après les passeports, la carte nationale d'identité biométrique est disponible en Auvergne à partir du 21 mars. A partir de ce jour, les cartes d'identité ne pourront être retirées uniquement dans les mairies équipées d'un dispositif de prise d'empreintes numériques. Mais c'est toujours gratuit.

Une carte nationale d'identité plus sécurisée.

Après le passeport, la carte d'identité biométrique arrive en Auvergne. A partir du 21 mars, il sera possible d'effectuer une pré-inscription en ligne, à domicile. Il faudra ensuite vous rendre dans n'importe qu'elle mairie équipée d'un dispositif de prise d’empreintes digitales. Il y en a 22 dans le Puy de Dôme, neuf dans le Cantal, 15 dans l'Allier.

En 2016, le Puy de Dôme a délivré 43 000 cartes nationales d'identité et 22 000 passeports. Depuis juin 2009, certaines mairies sont déjà équipées du dispositif de recueil, le 21 mars, il y en aura une de plus à Chamalières, soit 30 au total dans le Puy de Dôme.

La carte des mairies équipées d'un dispositif de recueil dans le Puy de Dôme - Préfecture du Puy de Dôme

22 mairies du Puy de Dôme seulement délivrent des cartes d'identité numériques

Si la pré-demande en ligne facilite la démarche, il faudra toujours se déplacer aux guichets des quelques mairies équipées du dispositif de recueil, en cas de pic de fréquentation, le temps d'attente aux guichets peut s'allonger. La ville de Clermont-Ferrand par exemple, a délivré l'an dernier 6 000 passeports et 8 900 cartes d'identité. La mairie attend avec ce nouveau dispositif, 3 500 usagers de plus pour six guichets équipés seulement. Olivier Bianchi, le maire a demandé à la Préfecture deux postes supplémentaires, il a également effectué des travaux d'agrandissement de la salle d'attente.

Le dispositif de recueil des empreintes numériques - mairie de Clermont-Ferrand

Le nouveau mode d'emploi : après avoir effectué une pré-demande en ligne : vous prenez un rendez-vous dans une des mairies équipées de prise d'empreintes digitales numérisées munie de toutes les pièces nécessaires. Attention aux délais d'attente ! La haute saison des demandes de carte d'identité et de passeport se situe entre mars et juillet. A Clermont-Ferrand, le rendez-vous s'obtient entre huit jours et trois semaines, il faut encore attendre 15 à 20 jours pour un passeport, voir un mois pour une carte d'identité. A terme, d'autres documents seront totalement dématérialisés avant la fin de l'année comme la carte grise et le permis de conduire.