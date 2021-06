La carte d'identité nouvelle version est arrivée en Mayenne

La nouvelle carte d'identité est disponible depuis ce lundi en Mayenne, département pilote avant la généralisation en août prochain partout en France. Elle fait la taille d'une carte bleue et est beaucoup plus sécurisée pour empêcher notamment les usurpations d'identité,

L'ancienne carte d'identité et sa nouvelle version, en format carte bancaire

Si vous recevez bientôt une nouvelle carte d'identité en Mayenne, vous ferez partie des premiers à avoir la nouvelle version. Une carte plus petite, de la taille d'une carte bancaire, et surtout beaucoup plus sécurisée pour empêcher notamment les usurpations d'identité avec une puce gravée pour garantir la protection des données. Elle est donc disponible depuis ce lundi 14 juin dans notre département.

Des départements pilotes avant la généralisation en août

La Mayenne fait partie des départements pilotes avant la généralisation de ce déploiement dès le 2 août prochain sur tout le territoire français. Son usage reste inchangé, elle sert toujours à justifier de son identité ou encore voyager.

En revanche, pour l'obtenir, il faudra attendre que votre ancienne carte soit périmée.