La carte de vœux papier reste à la page

Nous ne sommes que début janvier, il est encore temps de souhaiter la bonne année à vos proches, et pour le faire, croyez-le ou non, mais la bonne vieille carte papier résiste toujours à l’heure du numérique.

Les cartes de vœux font un retour en force

il s'en vend plus de 70 millions par an, alors c'est vrai que les SMS ou les cartes virtuelles, si on veut faire dans la rapidité, l'esprit pratique et la modernité : ça marche toujours. Mais la carte papier, revient fort. Grosso modo, 1 français sur 5 envoie ses vœux par la poste. C’est tellement plus chic et plus personnel.

On souligne par cette tradition, l'attachement que l'on porte à nos proches en faisant l’effort de reprendre le stylo, que l'on utilise de moins en moins. On choisit aussi le motif de la carte et on s'assure ainsi que le message sera original et pas standardisé comme avec un texto par exemple. La carte papier s’est aussi mise à la page avec la personnalisation de nos messages. Grace à des sites internet spécialisés, nous pouvons confectionner nous-même ces cartes en y ajoutant nos photos, celle de nos enfants ou de notre chien, pour quelques euros.

D'où vient cette tradition de la carte de vœux?

Ce sont les anglais qui ont lancé la carte de vœux au XIXème siècle peu après la création en 1840 du premier timbre-poste. Il a fallu ensuite une vingtaine d'années pour que la pratique se répande en Grande-Bretagne sous la forme au départ d'une « Christmas card" qui servait à souhaiter en même temps, un joyeux noël et une bonne année. Cette mode a ensuite gagné l’Europe tout entière, pour s'imposer en France sous la forme d'une carte illustrée dans les années 1930.

Y-a-t-il des règles à suivre quand on adresse une carte de vœux?

Pas besoin de raconter votre vie, quelques lignes suffisent en adaptant le style au destinataire. Mais attention, ces quelques lignes doivent être manuscrites. On prend sa plus belle écriture et pas question de laisser un gros pâté ou une rature entre deux mots.

Le message terminé, on le met dans une enveloppe sur laquelle l'adresse est calligraphiée avec soin. Vous pouvez donner cette lettre en main propre comme cela se faisait au début du XXème siècle ou la poster. Vous avez jusqu’au 31 janvier pour présenter vos vœux.