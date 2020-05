Les préfectures de Loire-Atlantique et de Vendée ont accordé des dérogations à certaines communes pour l'ouverture des plages, à condition de respecter les gestes barrières et de ne pas rester statique. Vous trouvez la carte des plages autorisées dans les deux départements dans cet article.

La carte des plages autorisées en Loire-Atlantique et en Vendée

Après deux mois d'interdictions, certaines plages de Loire-Atlantique et de Vendée sont à nouveau autorisées en ce premier week-end de confinement. Les préfectures des deux départements ont accordé des dérogations à certaines communes. Certaines conditions doivent toutefois être remplies: les promeneurs doivent respecter les gestes barrières et ne pas rester statiques. La marche, le sport individuel ou la baignade sont autorisés de 8h à 21h. La consommation d'alcool, les pique-nique et faire la fête y sont interdits.

La carte des plages ouvertes en Loire-Atlantique et en Vendée