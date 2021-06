La nouvelle carte nationale d'identité délivrée à compter du 28 juin en Auvergne

Depuis trois ans, la France a entrepris une démarche de modernisation de la carte nationale d’identité (CNI) dont l’actuel format date de 1995. Cette nouvelle carte d’identité est déployée progressivement depuis le 15 mars 2021 dans plusieurs départements pilotes. Ce dispositif sera généralisé à la France entière avant le 2 août prochain.

En Auvergne, la mise en oeuvre de ce nouveau titre débutera le 28 juin. À compter de cette date, vous pourrez demander la création d’un premier titre ou le renouvellement d’un titre. L’usage de cette nouvelle carte nationale d’identité reste inchangé et permet aux titulaires de justifier de leur identité. Elle peut également servir de titre de voyage, certains États (UE et hors UE) l’acceptant au même titre que le passeport.

Format carte bancaire

À l’instar du permis de conduire, la nouvelle carte d’identité a la taille d’une carte bancaire. Elle sera plus pratique pour les usagers (format d’une carte bancaire, maintien de la possibilité d’indiquer deux adresses au verso pour les enfants en résidence alternée chez leurs parents, etc.). La CNI nouvelle génération sera également plus innovante et sécurisée pour lutter contre l’usurpation d’identité (intégration de nanotechnologies, puce gravée garantissant une protection optimale des données notamment) et verra son design modernisé.

L’actuelle démarche à suivre pour obtenir une carte nationale d’identité reste inchangée. Pour adresser une demande, plusieurs possibilités :