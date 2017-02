La Carte Nationale d'Identité n'est plus délivrée dans toutes les mairies

La réforme de la Carte d'Identité entre en vigueur aujourd'hui, dans nos deux départements. Comme elle devient biométrique, la CNI ne sera plus délivrée que dans 30 mairies de Loire-Atlantique et 19 mairies de Vendée.

Après un test réalisé dans des départements pilotes, les nouvelles démarches pour l'obtention (ou le renouvellement) de la Carte Nationale d'Identité entrent en vigueur ce 1er mars en Loire-Atlantique et en Vendée. Comme les passeports, la nouvelle CNI contiendra désormais des informations biométriques, en l'occurrence vos empreintes digitales. Toutes les informations pratiques sur ce nouveau document sont en ligne sur le site des préfectures, comme celle de la Loire-Atlantique.

30 mairies en Loire-Atlantique

Pour établir sa demande, il faut désormais montrer patte blanche, en se soumettant à un relevé d'empreintes digitales, via une borne spécialement dédiée. Comme il est impossible d'équiper toutes les mairies, seules les plus importantes ont reçu cet équipement. En Loire-Atlantique, il y en a 30 : Nantes, Saint-Herblain, Rezé, Saint-Sébastien-sur-Loire, Orvault, Vertou, Couëron, La Chapelle-sur-Erdre, Bouguenais, Carquefou, Sainte-Luce-sur-Loire, Basse-Goulaine, Vallet, Sainte-Pazanne, Saint-Philbert-Grand-Lieu, Treillières, Saint-Nazaire, La Baule-Escoublac, Guérande, Pornic, Saint-Brévin, Pontchâteau, Montoir, Savenay, Châteaubriant, Blain, Nort-sur-Erdre, Derval, Ancenis et Saint-Mars-La-Jaille.

19 mairies en Vendée

En Vendée, vous pouvez désormais déposer votre demande dans 19 mairies : Noirmoutier-en-l'Île, l'Île d'Yeu, Challans, Montaigu, Mortagne-sur-Sèvre, les Herbiers, Saint-Fulgent, le Poire-sur-Vie, Saint-Hilaire de Riez, les Sables d'Olonne, la Mothe-Achard, la Roche sur Yon, Chantonnay, Pouzauges, la Châtaigneraie, Moutiers-les-Mauxfaits, Luçon, Fontenay-le-Comte, et Maillezais.

Petit détail pratique : vous pouvez déposer votre demande de carte d'identité dans n'importe quelle mairie de votre département... mais à condition qu'elle figure dans la liste des mairies équipées des bornes biométriques !