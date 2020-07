La caserne d'Apt prête à former des jeunes sapeurs-pompiers à la prochaine rentrée

Une nouvelle section pour les jeunes sapeurs-pompiers ouvre en novembre au centre d'incendie et de secours d'Apt (Vaucluse). Il est déjà possible de candidater, les dossiers d'inscription sont à envoyer au plus tard le 23 septembre.

Avis aux jeunes vauclusiens qui rêvent de devenir pompier, le Centre d'incendie et de secours départemental cherche de nouvelles recrues. La caserne d'Apt ouvre un centre de formation à la prochaine rentrée et les candidatures sont ouvertes jusqu'au 23 septembre.

1.800 pompiers volontaires en Vaucluse

Il existait déjà 7 sections dans notre département, à Bollène, Valréas ou encore à Carpentras, où 140 adolescents apprennent à utiliser le matériel incendie et sont formés aux premiers secours.

L'objectif à terme, après quatre ans de formation, obtenir le brevet national de Jeune sapeur-pompier (JSP). Un diplôme pour éventuellement devenir pompier volontaire, intégrer une caserne et ainsi rejoindre les 1.800 sapeurs-pompiers volontaires du département.

Rentrée le 4 novembre pour la section

En Vaucluse, une centaine d'animateurs diplômés encadrent ces formations. Des pompiers expérimentés qui seront bientôt mobilisés à la caserne d'Apt, tous les mercredis après-midi pour assurer les cours, de septembre à mi-juin, hors vacances scolaires. La rentrée est prévue le 4 novembre.

Les candidats retenus passeront les tests de sélection, des épreuves sportives et écrites, le 26 septembre. Ils doivent être âgés entre 13 et 15 ans et devront notamment fournir un certificat médical d'aptitude physique, un certificat de vaccination antitétanique et une autorisation parentale.

Section des JSP du Pays d'Apt Luberon, 203 avenue Frédéric Mistral. Tél : 04 90 81 70 15 ou sur apt.sec@sdis84.fr