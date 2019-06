La caserne d'Argelès-sur-Mer recherche des pompiers volontaires

Argelès-sur-Mer, France

A l'occasion de la journée nationale des pompiers ce samedi, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Pyrénées-Orientales, a organisé une journée portes ouvertes dans différentes casernes notamment Ille-sur-Têt et Argelès-sur-Mer.

A Argelès-sur-Mer, il n'y a pas assez de pompiers volontaires. Cette caserne compte 12 professionnels, et officiellement une cinquantaine de volontaires. En réalité, seulement une trentaine de sapeurs-pompiers volontaires sont vraiment présents. C'est insuffisant lorsqu'on sait que les pompiers ont entre 2500 et 3000 interventions par an dans ce secteur. Leur activité augmente considérablement pendant l'été, car des centaines de milliers de touristes viennent passer leurs vacances sur nos côtes. Sur les deux mois d'été, les pompiers interviennent plus de 1000 fois.

Cette matinée portes ouvertes a pour objectif de susciter des vocations

Les pompiers ont voulu montrer au public les différentes interventions qu'ils peuvent faire : gestes de secourisme ou encore désincarcération d'une victime (opération qui consiste à dégager des personnes enfermées dans un véhicule accidenté). L'objectif pour le Capitaine Olivier Cyprien, susciter des vocations : "on a de plus en plus de mal à fidéliser les sapeurs-pompiers volontaires. On recrute beaucoup de jeunes mais du fait de leurs études, ils ne restent pas car souvent ils doivent quitter le département".

La caserne d'Argelès a besoin de 20 sapeurs-pompiers volontaires supplémentaires

Christophe Froment est sapeur-pompiers volontaire depuis 23 ans. Pour lui, ce métier n'attire plus assez : "non seulement il faut donner du temps, du cœur, de sa personne. Cela brise des couples, la vie de famille aussi. Mais donner de sa personne c'est inestimable, on rend service à la nation et à la population. La population a besoin des pompiers".

La caserne d'Argelès a dû recruter 23 sapeurs-pompiers saisonniers hors département supplémentaires, pour pouvoir faire face à l'afflux touristique et à l'augmentation des interventions pendant l'été.

Démonstration de désincarcération d'une victime d'un faux accident © Radio France - Colline Rigaut

Le pare-brise est enlevé © Radio France - Colline Rigaut