Haute-Loire : la caserne de Champagnac-le-Vieux manque de pompiers volontaires

"Caserne cherche pompiers" : le centre de secours de Champagnac-le-Vieux manque de bras. Conséquence : l'an dernier, le centre aurait dû se déplacer sur 89 interventions, mais il n'a pu se rendre que sur 40 interventions (les appels ont bien sûr été traités et pris en charge par des casernes aux alentours).

Le problème, c'est que la caserne doit fermer en journée. Les volontaires travaillent trop loin pour arriver à temps, explique le chef de centre de Champagnac-le-Vieux, Alain Thomas. Donc il a besoin de trois ou quatre personnes, qui idéalement habitent et travaillent près de Champagnac. Mais, dans cette zone très rurale, ça semble difficile.

"Il n'y a plus de gens réellement qui travaillent sur la commune"

Il y a encore quelques années en arrière, le centre arrivait encore à trouver des volontaires. "Il y avait des artisans, des commerçants boulangers sur la commune. Le boulanger était pompier, l'ancien chef de centre était maçon. Il y avait un menuisier sur la commune et son ouvrier était également pompier. Donc si vous voulez, ça faisait vive le centre !, raconte Alain Thomas, chef de centre de Champagnac-le-Vieux.

Aujourd'hui, il y a encore une boulangerie, mais, "il n'y a plus de gens réellement qui travaillent sur la commune et qui sont pompiers. La journée, ils travaillent sur le brivadois, sur le bassin minier". Conséquence : en cas d'intervention dans la journée, difficile de quitter son travail et d'arriver à temps à la caserne, "les délais seraient trop importants."

Par contre, la caserne peut être opérationnelle le soir. Mais, là aussi, ça coince. Sur les 9 pompiers, 7 sont pratiquement tous les soirs d'astreinte, explique Alain Thomas : "ils savent qu'il faut se mettre disponible pour pouvoir porter secours aux gens, mais ça bloque un peu la vie de famille. Donc si on était plus nombreux, la tâche serait partagée."

En Haute-Loire, on compte plus de 600 sapeurs-pompiers pour 100 000 habitants. - Statistiques du ministère de l'intérieur.

Et si la caserne de Champagnac-le-Vieux n'arrive pas à recruter ? Le centre ne fermera pas, assure Guillaume Ottavi, directeur départemental adjoint du Service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Loire (SDIS 43). "C'est très important de garder ces casernes en milieu rural pour maintenir une égalité du citoyen face à la demande de secours." Et même si la caserne de Champagnac ne peut pas répondre à toutes les interventions de son secteur, d'autres centres aux alentours prennent le relais. Il y a un peu plus de temps pour arriver sur les lieux de l'incident, mais "on reste sur une couverture des risques qui est très correcte", explique Guillaume Ottavi, parce que la Haute-Loire a "un maillage territorial assez serré", avec 58 casernes au total.

Le département peut aussi compter sur un vivier très important de pompiers. Le centre de Champagnac-le-Vieux est le seul cas urgent de recrutement dans le département a assuré le directeur adjoint. Et même s'il y a aussi "peu de flexibilité" dans d'autres casernes en zones rurales, la Haute-Loire reste l'un des départements les mieux dotés en sapeurs-pompiers en France, avec plus de 600 pompiers pour 100 000 habitants, selon les chiffres du ministère de l'intérieur en 2020.