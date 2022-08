La caserne de pompiers de Fontaine-Couverte, "la plus petite de France", ferme en octobre

Dominique Morin, pompier volontaire depuis 36 ans et chef de centre à Fontaine-Couverte (Mayenne), fermera définitivement cette "plus petite caserne de France" en octobre 2022.

Seulement une cinquantaine de m² de surface et huit soldats du feu volontaires : la caserne de Fontaine-Couverte, dans le Sud-Mayenne, décroche la médaille de "la plus petite caserne de France", selon son chef de centre, Dominique Morin. La garnison de pompiers va néanmoins déménager à Laubrières, 7 km plus loin, le 1er octobre 2022. La caserne, créée il y a 70 ans, est regroupée avec celles de Ballots et Cuillé.

Dominique Morin l'avoue : "Aucun doute, [la caserne de Fontaine-Couverte] est la plus petite du département mais nous nous attribuons de façon un petit peu orgueilleuse [la qualité] de plus petite de France." Il faut pourtant bien rabattre le rétroviseur du seul véhicule incendie au moment de le garer dans cet ancien préau communal et la manœuvre doit être précise : l'arrière du camion touche presque les casiers des sapeurs-pompiers volontaires.

Intervention en bleu de travail

Aujourd'hui officier et à la tête de la petite équipe, Dominique Morin est engagé depuis 36 ans. "J'étais en train de traire mes vaches, se souvient cet agriculteur retraité, en se remémorant sa première intervention. Un collègue est passé avec sa voiture personnelle, me disant 'Les gars (sic) sont partis sur un feu de broussaille à 3 km'." Le jeune pompier les rejoint. "J'étais en bleu de travail et je suis parti dans cette tenue", s'amuse-t-il.

La caserne des pompiers de Fontaine-Couverte a pris place dans l'ancien préau de la commune. © Radio France - Lisa Guinic

Les quatre femmes et quatre hommes volontaires ont aujourd'hui tous le droit à une veste et un casque. Dominique Morin les a recruté lui-même, "une grande fierté" se réjouit-il en les voyant toujours mobilisés. Mais le chef de centre se souviendra surtout d'une chose à l'approche de la fin de son engagement : "la reconnaissance de la part des gens. Je n'en suis jamais blasé."

"Un léger pincement au cœur"

Avant de tirer l'une des dernières fois le portail de la caserne de Fontaine-Couverte, l'officier reconnaît "un léger pincement au cœur", sans pour autant se sentir "nostalgique". Il préfère voir dans le regroupement avec les deux autres centres, une chance "de garder une équipe de pompiers dans le secteur". Le déménagement à Laubrières constitue une "satisfaction de ne pas voir la caserne fermer définitivement" pour Dominique Morin, même s'il mettra 5 à 6 minutes supplémentaires pour rejoindre ses véhicules de secours avant une intervention.