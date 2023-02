La caserne de pompiers Martial Mitout, à Limoges, fait peau neuve

Le centre de secours Martial Mitout, à Limoges, se refait une jeunesse ! Le site, construit dans les années 1970, va être totalement rénové. Un gros chantier de modernisation, d'une durée de 27 mois, qui vient juste de débuter.

ⓘ Publicité

Les bâtiments, vieillissants, ne répondent plus aux besoins actuels des pompiers sur place. "Il est évident que si on veut avoir un centre opérationnel digne de ce nom, il faut absolument élargir le passage de l'entrée pour que les véhicules puissent se croiser, détaille Emmanuel Dutheillet de Lamothe, architecte au cabinet Architectes Associés, en charge du projet. Il y a également des démolitions, comme la soucoupe au-dessus de l'entrée principale. Il faut aussi que toute l'activité soit sur un même plateau, donc on a tout fait graviter autour de la cours d'honneur, avec la création d'une grande remise qui abritera tous les gros porteurs. L'idée, c'est de faire un projet qui réponde aux demandes de pompiers dans deux ans." Environ 500 mètres carrés vont être rasés du site, qui fait actuellement 10 000 mètres carrés.

Modélisation de la caserne Martial-Mitout, vue depuis le boulevard du Mas-Bouyol. - Architecte Associés

Circulation perturbée

Conséquence, en revanche : une voie du boulevard du Mas-Bouyol, en face du Val de l'Aurence, est fermée depuis ce lundi sur 350 mètres, pendant 1 an. "Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on bloque une voie, mais c'est le passage obligé pour que l'on puisse permettre aux pompiers de travailler en même temps que le chantier", ajoute Emmanuel Dutheillet de Lamothe.

Des travaux de toute façon nécessaires "parce que les sapeurs-pompiers ont besoin d'un outil de travail plus moderne, explique le colonel Delaune, directeur adjoint du SDIS 87. Une nécessité de réhabiliter ce centre d'incendie et de secours-là, parce qu'il est très bien placé pour défendre à la fois l'agglomération de Limoges, la ville, et les extérieurs."

Coût total des travaux : 8 millions d'euros, subventionnés par le Conseil Départemental de la Haute-Vienne.