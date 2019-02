La caserne de sapeurs-pompiers de Jonzieux recherche de nouveaux volontaires

Ce sont les héros du quotidien et ils ont besoin de nouvelles recrues ! Les sapeurs-pompiers de Jonzieux ont besoin de volontaires pour renforcer leur effectif. Le SDIS (service départemental d'incendie et de secours) a lancé sa campagne de recrutement annuel.

Jonzieux, France

Ils conjuguent vie personnelle, vie professionnelle et la caserne. Les sapeurs-pompiers volontaires sont bien souvent les héros des villages. Mais ils sont trop peu nombreux dans certaines casernes de la Loire. Le SDIS 42 (service départemental d'incendie et de secours) lance sa campagne annuelle de recrutement.

A Jonzieux par exemple, il y une vingtaine de pompiers volontaires pour 1 200 habitants. Tous arrivent à jongler habilement entre leurs différentes casquettes. Dominique fait partie des pompiers volontaires depuis 36 ans, et combiner sa vie personnelle avec la caserne ne lui a jamais posé de problèmes : "ça n'a pas été très compliqué, j'ai une épouse qui est compréhensive et mes enfants se sont bien adaptés, donc aucun souci là-dessus". Quand il est de permanence, Dominique vit au rythme du bipeur : "Le bip ne m'a jamais stressé... Alors oui, _on n'est jamais prêt à partir, et on découvre sur place ce qu'il se passe_, on ne sait pas trop ce qu'il y a".

Le bipeur des pompiers volontaires. © Radio France - Octavie Couchard

Même chose pour Maël, 17 ans, il vient tout juste de s'engager avec les pompiers : "S'il faut partir quand le bip sonne j'arrête ce que je suis en train de faire et j'y vais. Cela demande un peu de disponibilité mais en s'engageant on sait qu'il faut être un minimum disponible". Maël arrive aussi à combiner sa casquette de pompiers avec son travail, il est apprenti :"Je suis chez deux patrons, ils ont tous les deux été d'accord parce qu'il y a besoin de pompiers et chacun essaye d'y mettre un peu du sien. Personnellement on ne m'a jamais demandé de choisir".

S'il faut partir quand le bip sonne j'arrête ce que je suis en train de faire et j'y vais. - Maël, sapeur-pompier volontaire à Jonzieux

Le plus compliqué pour le chef de centre à Jonzieux, le lieutenant Rémy Chabot, c'est de trouver du monde en journée. A Jonzieux, les habitants ne travaillent pas tous sur place, et quand le bipeur sonne, il faut être présent à la caserne dans les 5 minutes qui suivent. Mais il existe des solutions pour faciliter la conjugaison entre vie professionnelle et pompiers : "Aujourd'hui, il y a plein de dispositif pour les employeurs de façon à libérer des employés qui sont sapeurs-pompiers volontaires et aussi pour leur permettre de suivre les formations. Ce sont des dispositifs qui peuvent être mis en plus très rapidement".

Sur la caserne de Jonzieux, le lieutenant aimerait pouvoir recruter au moins trois personnes en plus. Dans la Loire, on compte 2 300 volontaires, qui travaillent aux côtés de 553 professionnels.

Pour devenir sapeurs-pompiers volontaires, il suffit de se tourner vers la caserne la plus proche de chez soi, et réussir ensuite les test d'aptitude. Tous le monde peut s'engager, entre 16 ans et 60 ans.

Les casernes qui recherchent des volontaires

Balbigny ; Belmont de La Loire ; Bussières ; Chalmazel-Jeansagnière ; Changy ; Charlieu ; Chavanay ; Cuinzier ; Epercieux Saint-Paul ; Grammond ; Jonzieux ; La Pacaudière ; Le Cergne ; Montagny ; Nervieux ; Noirétable ; Pélussin ; Pouilly-sous-Charlieu ; Pradines ; Régny ; Saint-Denis-de-Cabanne ; Saint-Martin d’Estreaux ; Saint-Victor-sur-Rhins ; Saint-Genest-Malifaux ; Saint-Heand ; Saint-Jean-Bonnefonds ; Saint-Julien-Molin-Molette ; Saint-Sauveur-en-Rue ; Usson-en-Forez ; Villers ; Violay.