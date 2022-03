La caserne Gudin classée aux Monuments historiques, la mairie et l'Agglo de Montargis vent debout

Après avoir en août dernier mis sous cloche pour un an la caserne Gudin, le ministère de la Culture a informé cette semaine l’agglo de Montargis et la mairie de Montargis de sa volonté de classer définitivement ce qui fût notamment une ancienne école de Gendarmerie. Rachetée en 2019 à l’Etat après 13 ans de tractations, une partie de cette caserne construite au XIXème siècle devait être démolie à l'automne dernier dans le cadre de travaux accordés au groupe Nexity, le promoteur d'un projet de résidence senior. Mécontents, les élus veulent attaquer l'Etat en justice.

Le mail de 21 heures

C’est un mail, de la directrice de cabinet de la ministre de la Culture Roselyne Bachelot, qui est tombé mardi dernier à 21 heures qui a mis le feu aux poudres. Dans ce mail adressé à Benoit Digeon, le maire de Montargis avec en copie Jean-Pierre Door, le député de la 4ème circonscription du Loiret, il est fait état de l'inscription dés le lendemain, mercredi 9 mars, de la caserne du général Gudin à l’inventaire des Monuments historiques. Invraisemblable pour le maire Les Républicains de Montargis qui s’en prend notamment à la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC). "C'est un service nuisible, l'Etat dans l'Etat, il faudrait dissoudre la DRAC, ils sont assis sur leurs petits poufs dans leurs bureaux, ils dictent ce qu'il faut faire mais ces gens là ne servent à rien" vocifère Benoit Digeon. Même son de cloche chez Jean-Pierre Door qui regrette que "la ministre que j'ai rencontré à deux reprises se soit pliée à son administration". Le député L.R du montargois épingle également au passage "la petite association locale", l'association Engagement citoyen pour le Montargois qui avait intenté un recours devant le tribunal administratif d'Orléans, sans oublier d'égratigner Stéphane Bern, l'animateur télé "tombé de son piédestal" qui avait pris fait et cause pour le classement de la caserne.

L'ancienne caserne Gudin de Montargis est en friche depuis 2009 © Radio France - Christophe Dupuy

Recours en justice

Si la caserne Gudin et tout particulièrement le bâtiment de l’horloge venaient à être classés, "il serait alors impossible pour Nexcity" d’implanter, comme le prévoit le projet, une résidence pour sénior ( 122 appartements, 22 M€ d'investissement) selon le président de l'Agglomération montargoise et Rives du Loing. "La hauteur actuelle des plafonds ne le permet pas" dit Jean-Paul Billaut qui ajoute que "si à la place, Nexcity nous propose des logements, cela n'a aucun intérêt". En conséquence, le président de l’agglo de Montargis entend dénoncer la vente en poursuivant l’Etat en justice, tout en rappelant qu'à l'époque "l'Etat avait vendu la caserne à l'agglo sans contrainte". En plus de son rachat 750 000 euros, l’agglo de Montargis a dépensé entre 5 à 600 000 euros supplémentaires dans cette ancienne caserne. Selon Benoit Digeon avec un classement et le retrait du projet initial, "les pertes de Nexcity pourraient s'élever à 600 000 euros".

La caserne Gudin de Montargis n'est pas encore officiellement classée. Après son inscription à l'inventaire aux Monuments historiques, elle devra faire l'objet d'un vœu de classement à l'ordre du jour d'une prochaine commission régionale du patrimoine et de l'architecture (CRPA) puis à un projet de classement à la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture (CNPA) avant une décision de classement définitive.